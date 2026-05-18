農作物生病找植物醫生！植物診療師進駐觀音農會 桃園唯一

26歲的潘顯柔中興大學植物病理學系畢業，通過首屆「植物診療師」國考。桃園市觀音區農會聘用她與導入植物診療服務，也是13區農會唯一有植物診療師的農會。

觀音區農會總幹事江謝滺表示，潘顯柔雖然年紀輕，但她不怕髒、不怕曬，從實驗室走進田間第一線，守護農民作物健康，服務短短一年已經是農民口中可靠的「植物醫生」。極端氣候導致病蟲害挑戰日益嚴峻，農會有植物診療師可以協助農民降低損失、穩定生產。

江謝滺說，過去農民遇到作物病蟲害問題，多仰賴經驗判斷，容易出現重複用藥或誤判病因等情況。政府2025年植物診療師國考上路，農會積極引進專業人才，提供技術支援，陪伴農民面對極端氣候帶來的農業挑戰，成為農友最堅強的後盾。潘顯柔雖然年輕，但對農業充滿熱情。她平時透過農民送來的病株，鑑定作物病因與病蟲害，碰上無法立即判讀的狀況，總是穿上雨鞋、戴起帽子直奔田間。她每周固定巡查田間，追蹤作物生長情況與病害，隨時調整防治與用藥建議。

潘顯柔說，時序進入夏，瓜果實蠅與稻熱病成為近期最常見的病蟲害問題，農民詢問病蟲害件數也明顯增加，忙碌時一個月接到上百件諮詢，從病株判讀、田間巡查到防治建議，幾乎天天都在田裡與辦公室間奔波。雖然工作忙碌，但能幫助農民解決問題、看見作物恢復生機，讓她很有成就感。

「藥劑輪替很重要，能有效避免病蟲害產生抗藥性」，潘顯柔強調，植物診療不只是書本知識，更重要的是田間實務經驗與農民回饋。人生第一分工作就在觀音區服務，她覺得很幸運，也很感謝農民願意無私分享種植經驗，讓她能累積案例、整理數據，再分享給其他農友，提高正確用藥與防治觀念，而且總是有吃不完的當季蔬果，讓她感受滿滿的在地人情味。

農民笑說，潘顯柔剛到農會時，大家都很好奇「這個年輕女生有什麼能耐」，沒想到她「超認真」，常常在田裡一待就是半天，不只協助診斷病害，還會耐心解釋原因，「就像自己的孩子一樣，很親切」。

江謝滺表示，觀音區農作以稻米、西瓜及地瓜為大宗，近年農會也積極投入農產加工，開發地瓜酥片、米菓星球、黃金57號蜜番薯等數十項產品，透過品牌化與精緻化，提升消費者對台灣農產品的認同。未來將持續強化農業技術服務與食農教育推廣，協助農民提升作物品質，讓觀音農業穩健永續發展。

觀音區農會總幹事江謝滺（左）稱讚潘顯柔（右）的表現。圖／觀音區農會提供

農民稱讚潘顯柔不但專業，而且工作超認真。圖／觀音區農會提供