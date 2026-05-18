胰臟癌治療曙光 國衛院揪新標靶MAP4K2 抑制免疫細胞踩煞車

被稱為「癌王」的胰臟癌，因早期幾乎沒有症狀，多數患者確診時已是晚期，五年存活率僅約5%至10%，被視為最難治療的癌症之一。國家衛生研究院最新研究發現，一種名為「MAP4K2」的蛋白激酶，是壓制人體抗癌免疫反應的重要關鍵，若能有效抑制，有機會大幅提升現行免疫療法效果，替胰臟癌治療帶來突破。

國衛院免疫醫學研究中心特聘研究員譚澤華表示，目前癌症免疫療法主要以「免疫檢查點抑制劑」為主，例如臨床常見的anti-PD1抗體藥物，透過重新喚醒免疫系統攻擊癌細胞。不過，這類療法在肺癌、黑色素瘤等部分癌症已有不錯成果，但面對胰臟癌等實體腫瘤，治療效果始終有限，整體療效不佳。

國衛院免疫醫學研究中心副研究員莊懷佳指出，癌細胞之所以難纏，關鍵在於它會「欺騙」免疫系統。癌細胞會招募一群稱為「調節性T細胞」（Treg）的免疫細胞，這類細胞原本負責避免人體免疫反應過強，但進入腫瘤後，卻反而壓制負責殺死癌細胞的「毒殺性T細胞」，形成「免疫逃脫」，讓癌細胞持續增生。

國衛院免疫醫學研究中心特聘研究員譚澤華與副研究員莊懷佳團隊，歷經13年研究，建立全身性MAP4K2基因剔除小鼠模型，並結合單細胞RNA定序、蛋白質體學與胰臟癌動物模式分析，證實MAP4K2會促使調節性T細胞大量生成，進一步壓抑抗癌免疫反應。

研究發現，MAP4K2會直接影響RNA解旋酶DDX39B，進一步提高Foxp3轉錄因子表現，促進調節性T細胞活化與分化。當MAP4K2表現愈高，代表腫瘤內「踩煞車」的免疫細胞愈多，真正能攻擊癌細胞的毒殺性T細胞則愈少。

研究人員嘗試將調節性T細胞中的MAP4K2基因移除，再搭配anti-PD1免疫療法治療胰臟癌小鼠，結果顯示，腫瘤中的調節性T細胞明顯下降，毒殺性T細胞則顯著增加，抗癌效果大幅提升。

研究團隊測試將anti-PD1療法與MAP4K2小分子抑制劑合併使用，結果在胰臟癌動物實驗中展現「非常顯著」的療效，顯示未來有望成為新一代癌症免疫治療策略。莊懷佳說，研究小鼠使用剔除調節性T淋巴細胞中的MAP4K2基因後，再搭配anti-PD1免疫療法，半個月內腫瘤幾乎沒有長大。

譚澤華指出，研究成果已於今年3月刊登於國際權威醫學期刊「Journal of Clinical Investigation」，代表台灣在癌症免疫治療研究領域的重要突破。未來若能順利推進「MAP4K2」抑制劑藥物開發，並與現行免疫檢查點抑制劑合併使用，將有機會改寫胰臟癌治療困境，替患者爭取更多生存希望。

譚澤華分析，近年全球癌症治療逐漸朝向「精準免疫治療」發展，且治療策略走向多機制的組合式療法，但胰臟癌因腫瘤微環境複雜，被認為是免疫療法最難攻克的癌症之一。國衛院找出「MAP4K2」，不僅有助提升現有免疫藥物效果，也替其他實體癌症治療提供新方向。