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真正梅雨何時來？賈新興：28日起可能有利梅雨建立的環境
未來10天天氣如何？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，大致午後轉有零星短暫雨的天氣型態，其中20日起太平洋高壓偏強，高溫悶熱，台北氣象站高溫可達32、33度，周六之後更有機會超過33度。
此外，目前兩個觀察，賈新興指出，歐洲模式模式於5月28日起有利梅雨建立的環境，而AIFS模式(歐洲AI模式)於5月28日預測菲律賓海附近有熱帶系統發展的機率，需待後續追蹤觀察。
最近天氣，賈新興指出，19日清晨西半部沿海有零星短暫雨，午後高屏、大台北東半部及宜蘭有局部短暫雨，各地山區、竹苗及花東有零星短暫雨。20日午後竹苗以北山區及宜蘭有局部短暫雨，其它地區有零星短暫雨。
至於21日午後各地山區、大台北東半部、宜花有局部短暫雨，台東及高屏亦有零星短暫雨。 22日清晨彰化以北有零星短暫雨，午後各地山區、基隆、大台北東半部、宜花東及高屏有局部短暫雨。23日午後台中以南及宜花東轉多雲時晴。24日清晨台中以南沿海有零星短暫雨，午後宜花山區有零星短暫雨。
此外，25日至26日清晨雲林至屏東沿海有零星短暫雨，午後宜花山區有零星短暫雨。27日有受鋒面影響的機率，新竹以北沿海有零星短暫雨，午後臺中以北及宜蘭轉有局部短暫雨，彰化以南及花東亦有零星短暫雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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