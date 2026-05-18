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交部修法！駕照吊銷逾3年「重考需上駕訓班」 新制6月30日上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部今預告修法，吊銷駕照3年以上者若要重考駕照需完成駕訓班訓練，若違規上路機車最高罰3.6萬元、汽車最高罰6萬元。聯合報系資料照片
交通部今預告修法，吊銷駕照3年以上者若要重考駕照需完成駕訓班訓練，若違規上路機車最高罰3.6萬元、汽車最高罰6萬元。聯合報系資料照片

交通部推動「駕照管理三策略」加嚴汽機車筆試、強化違規行為回訓矯正、加嚴吊銷駕照者重考辦法。今天預告修法，其中，過去吊銷駕照3年以上者若要重考駕照不用參加駕訓班，但今年6月30日起，若未完成駕訓班訓練就違規上路，視同無照駕駛，機車最高罰3.6萬元、汽車最高罰6萬元。

為撕掉「行人地獄」標籤，交通部推動「駕照管理三策略」，包含考照制度、回訓制度及高齡換照，為配合駕照管理制度精進措施、強化違規駕駛人矯正教育機制，以及加嚴吊銷駕照3年以上者重考辦法，交通部今預告修正「道路交通安全規則」、「受終身不得考領駕駛執照限制重新申請考驗辦法」、「民營汽車駕駛人訓練機構管理辦法」等3項法規。

交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯表示，交通部今天預告上述3項法規，主要是配合駕照管理三策略中回訓制度強化違規行為回訓矯正，加嚴吊銷重考禁考3年以上者重考強制完成駕駛訓練，本項修法預計今年6月30日修正施行。

針對加嚴吊銷駕照3年以上者重考辦法，趙晉緯表示，根據統計，吊銷駕照禁考3年以上者，每年機車、汽車各有約5000人。

趙晉緯說明，駕駛因酒駕或違規肇事致人死亡，遭吊銷駕照3年以上，過去處分期滿後可直接重考駕照；但配合駕照管理新制，從今年6月30日起，吊銷駕照3年以上者，若要重新考照，須先駕訓班上課學習最新交通知識，才能考照，確保學習到最新交通法令、新知。

趙晉緯指出，由於上駕訓班有術科需實際操作，但被吊銷駕者者如同新手一樣沒有駕照，因此上路學習時需領取學習駕駛照，待完成駕訓班課程才能領有正式的駕照；未依規定完成駕訓班課程者則獲取不到駕照，若違規上路視同無照駕駛，依照道交處罰條例第21條，機車可處1.8至3.6萬元罰鍰、汽車可處3.6至6萬元罰鍰。

駕照 交通部 駕訓班

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