台東7村里心願成真 東部幹線自強號7/1起停靠康樂站

台東康樂站鄰近7個村里，居民盼自強號能停靠，民進黨立委陳瑩溝通協調後，台鐵自7月1日改點起，新增441、402車次自強號停靠康樂站，滿足地方交通需求，也盼促進觀光。

台鐵東部幹線自強號過去沒有停靠康樂車站，在地鄉親多年來只能轉乘才能北上，相當不便；今年1月，台東市豐田里長黃泉智持7個村里陳情書，向陳瑩反映地方需求。

陳瑩表示，康樂站周邊包括台東市豐田里、新園里、康樂里，以及卑南鄉太平村、泰安村、利嘉村、東興村共7個村里，且鄰近國立台灣史前文化博物館景點交通需求，長期以來肩負觀光及居民交通功能。

過去因東部幹線自強號不停靠康樂站，不僅影響居民北上便利性，也降低北部旅客前往史前館與周邊景點意願；地方曾發起上千份連署書，希望增設自強號停靠，歷經多年努力始終未能成功。

陳瑩表示，今年1月台東市豐田里長黃泉智陳情，指康樂站目前雖有部分南迴線自強號停靠，但往返北部仍缺乏直達列車，7個村里上萬居民北上，只能至台東站或知本站轉乘，同時影響地方觀光發展。

經與台鐵溝通協調，終於促成台鐵自7月1日起，高雄經南迴線開往樹林的441次自強號，以及樹林開往知本的402次自強號，將停靠康樂站。

黃泉智感謝陳瑩幫忙，讓鄉親們期待已久列車問題有很大進展，也期待大家多利用康樂車站的自強號列車，未來才能進一步爭取更多班次停靠；新園里長陳輝宗提到，早期康樂站原本就是地方重要交通節點，後來逐漸被忽略，希望自強號停靠後，能重新帶動地方發展。

康樂車站原位於台東市康樂里，2021年里鄰調整後劃入豐田里，早期因鄰近永豐餘造紙廠及軍方貨運需求，曾是台東重要貨運車站，後因工廠關閉及貨運量減少，逐步轉為客運車站；長期以來，康樂站多僅停靠莒光號及區間車，後期雖增加部分南迴線自強號班次，但東部幹線自強號停靠，多年來是居民陳情爭取的訴求。