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婦月經狂流貧血合併下肢血栓 竟是10公分巨大子宮肌瘤害的

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
電腦斷層影像顯示，病人骨盆腔內可見約 10 公分巨大子宮肌瘤（紅圈處），壓迫周邊血管，導致下肢深部靜脈血栓形成，增加手術與肺栓塞風險。圖／新竹台大分院新竹醫院提供
電腦斷層影像顯示，病人骨盆腔內可見約 10 公分巨大子宮肌瘤（紅圈處），壓迫周邊血管，導致下肢深部靜脈血栓形成，增加手術與肺栓塞風險。圖／新竹台大分院新竹醫院提供

新竹50歲女子因罹患直徑約10公分巨大子宮肌瘤，長期經血過多導致重度貧血，腫瘤還壓迫下腔靜脈。醫師指出，不開刀恐持續惡化，但手術又可能讓血栓脫落致命。新竹台大分院新竹醫院跨科團隊透過主動脈球囊阻斷術與下腔靜脈濾網雙重保護，完成高風險手術。

新竹台大分院新竹醫院指出，該名患者因巨大子宮肌瘤，長期出現嚴重經血過多情形，不僅需頻繁更換衛生棉，也因慢性失血造成嚴重貧血，生活品質大受影響。進一步檢查發現，腫瘤壓迫下腔靜脈，導致左下肢從髂靜脈延伸至膕靜脈出現廣泛性深部靜脈血栓。

醫療團隊評估，若不手術，病患出血與貧血問題將持續惡化；但若直接開刀，血栓可能在術中脫落，引發致命肺栓塞。若先使用抗凝血藥物，又可能提高術中大量出血風險，治療陷入兩難。

婦產部醫師李盈萱與心血管中心團隊經多次跨科討論後，決定採取分階段治療策略。術前先經內頸靜脈放置下腔靜脈濾網，避免血栓移動至肺部；手術當天再由鼠蹊部動脈置入REBOA導管，必要時可暫時阻斷腹主動脈血流，降低大出血風險。

在雙重保護機制下，病患順利完成全子宮切除手術，歷時約4小時，出血量約600毫升，未發生肺栓塞或其他重大併發症。病患術後恢復抗凝血治療，後續接受血栓清除與血管成形手術，並確認合併髂靜脈壓迫症候群。經持續治療與追蹤，下肢血栓已逐漸消失，下腔靜脈濾網也順利移除。至今術後追蹤已2年，病患恢復良好，未留下後遺症。

李盈萱表示，此案例成功關鍵在於跨科團隊即時整合與術中支援，同時兼顧出血與血栓兩大風險。她指出，REBOA原多應用於重大創傷急救，下腔靜脈濾網則常用於防止肺栓塞，透過雙重策略，成功突破傳統治療限制，讓高風險患者也能安全完成手術。

醫師提醒，深部靜脈血栓常見症狀包括單側下肢腫脹、疼痛、皮膚溫熱及行走疼痛加劇，若長期久坐、骨盆腫瘤、重大手術後或曾有血栓病史者，應提高警覺，若出現相關症狀應盡速就醫。

血栓 子宮肌瘤

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