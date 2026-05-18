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30歲男勞工體檢嚴重貧血 進一步查出已胃癌第四期

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
仁愛長庚合作聯盟醫院醫師戴政廷（左）和丁元捷（右）。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
仁愛長庚合作聯盟醫院醫師戴政廷（左）和丁元捷（右）。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

一名30歲男性最近常感覺腹部脹氣、食慾下降，體重在一個月就降了4公斤。勞工體檢發現他的血紅素數值僅5.1，與男性標準值為13.5以上相差甚遠，醫師認為是嚴重貧血，若未治療可能導致心臟肥大、心衰竭、器官功能異常，甚至休克死亡。經門診追蹤後再住院做胃鏡檢查，最後確診為胃癌第四期，目前正接受治療中。

仁愛長庚合作聯盟醫院家醫科醫師戴政廷說，衛生福利部2024年統計，胃癌在國人十大癌症死因中位居第8位，平均年齡在60至65歲，患者早期往往沒有明顯的症狀，因此容易被忽略。常見的症狀包括消化不良、上腹痛、噁心想吐、胃灼熱感、腹脹、打嗝、胃口不好或是全身倦怠，若上述症狀持續大於兩周即建議就醫。

2026年起，衛福部國民健康署新增胃癌公費篩檢，補助45至74歲民眾終身一次免費「糞便幽門螺旋桿菌抗原檢測」，如檢測結果為陽性，可攜帶檢驗報告回診就醫，依醫囑接受除菌治療或進一步的胃鏡檢查。

胃腸肝膽科丁元捷醫師表示，該名患者查出有嚴重貧血後，先急診輸血並安排進一步檢查。經糞便潛血檢查是陽性，然後再住院做胃鏡檢查，查出罹患胃癌第四期。

他說，幽門螺旋桿菌感染是胃癌最重要的危險因子，長期感染可能逐漸發展為癌前病變，例如萎縮性胃炎、腸化生等胃黏膜病變，造成胃癌的風險上升，若能在發展為癌前病變之前接受幽門螺旋桿菌根除治療，能顯著降低胃癌對健康的威脅。

預防胃癌應把握四大原則，第一、養成健康飲食習慣，減少高鹽、醃漬及加工食物攝取，多吃新鮮蔬果。第二、及早檢測並治療幽門螺旋桿菌感染。第三、戒菸並限制酒精攝取，降低胃黏膜長期受損。第四、若本身有胃癌家族史，或曾檢查出癌前病變，更應定期接受胃鏡追蹤，以提升胃癌早期發現的機會。

丁元捷說，胃癌若能在早期階段發現，治療效果通常較佳。民眾若出現持續性腸胃不適或不明原因體重下降等警訊症狀，應及早就醫檢查。

胃癌 幽門螺旋桿菌

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