溫嵐劇烈腹痛住進加護病房 醫：病情是否穩定就看這「指標」

歌手溫嵐日前因高燒伴隨劇烈腹痛，目前仍在加護病房（ICU）治療，經紀人證實為敗血性休克所致。感染科醫師表示，敗血症原因十分多元，每種原因的恢復期都不相同，但敗血症患者病情有無好轉、穩定，只要看一指標「患者有無轉出加護病房」就可判斷，當病患轉至一般病房，代表已度過危險期，可以慢慢休養讓身體恢復。

新光醫院感染科主治醫師黃建賢說，引發敗血症的原因十分多元，每一種原因的恢復期都不相同，如單純的泌尿道感染可能經3天治療，病情即可穩定，但若是腹腔感染問題，因腹腔臟器複雜，如盲腸破裂、大腸破裂，或是膽道、肝臟、腎臟等異常情形，或女性卵巢發炎、骨盆腔發炎等，都可能引起敗血症，其恢復期將達數周不等。

黃建賢說，敗血症發生時，病情十分危急，醫療團隊須盡速找到原因加以治療。舉例來說，如果是腸道破裂引起的敗血症，若病情才剛發生，可以立即採手術縫合，但若破裂已一段時間，此時腹腔浸泡在發炎物質當中，必須先以藥物治療兩周後，待腸道組織恢復、較不脆弱後才能手術縫合。

黃建賢表示，依引發敗血症的原因不同，治療方式、復原時間也不同，但「若要觀察病人病情是否好轉、穩定，需觀察病患何時轉出加護病房，至一般病房休養。」

至於藝人吳宗憲昨透露，溫嵐現在就是敗血症引發腎臟有一點不太OK。對此，黃建賢說，敗血症後，病患多會休克，引發急性腎衰竭，或是病患已有腎功能不佳問題，但目前醫療技術先進，即使腎功能受損仍能先靠洗腎治療，再等待腎功能恢復。

黃建賢提醒，許多年輕人、中年人爆發敗血症前，已有不明原因的發燒症狀，但卻常自行判斷為感冒而延誤病情，甚至是工作忙碌沒時間看醫師，造成小病變成大病，呼籲民眾出現不明發燒、腹痛等症狀應盡速就醫檢查，避免延誤病情，若引發敗血症恐一發不可收拾。