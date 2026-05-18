天氣穩定偏熱 天氣風險：午後山區有雷陣雨

天氣熱，天氣風險公司天氣分析師黃國致今天指出，最近偏東風漸轉西南風環境，天氣穩定偏熱，但午後山區有雷陣雨。

黃國致指出，今為偏東風環境，除東部及南部地區水氣稍多，上午為多雲局部短暫雨天氣外，其他地區大致為晴朗穩定天氣；午後中、南部山區及近山區有局部短暫雷陣雨，南部山區局部有較大雨勢發生機會。

氣溫方面北部地區約22至31度，中部地區約23至32度，南部地區約24至32度，東部地區約21至29度，但日夜溫差大，早出晚歸可帶件薄外套。

黃國致指出，周二至周五台灣周邊由偏東風逐漸轉為西南風環境，天氣大致穩定，除東南部地區及恆春半島有局部零星短暫雨外，其他地區上午為多雲到晴天氣；午後雲量增多，各地山區及近山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面變化不大，仍是日間偏熱、早晚較涼的天氣型態。此外，周五台中以北地區清晨至上午局部有零星降雨發生。

黃國致表示，周末(23-24日)各地仍為多雲到晴天氣但雲量稍增多，午後各地山區局部有陣雨發生。氣溫方面受雲量稍增多影響，日間高溫略降1至2度，低溫方面則無明顯變動。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。