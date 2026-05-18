流感與新冠分不清…「三合一家用版快篩」一次分辨A流、B流與新冠

隨著新冠疫情再度升溫，加上流感病毒持續流行，不少民眾一出現發燒、咳嗽、喉嚨痛，就陷入「到底是新冠還是流感？」的焦慮。國內首款可同時檢測新冠肺炎、A型流感與B型流感的「三合一家用版快篩」即將上市，中華民國基層藥師協會表示，未來民眾在家即可分辨感染源，輔助初步篩檢。

中華民國基層藥師協會指出，衛福部已核准「三合一家用版快篩」，預計5月20日起陸續在藥局上市販售。這款快篩可透過一次鼻腔採檢，同步檢驗新冠病毒、A流及B流，讓民眾不必再反覆檢測，也避免因無法分辨病因而延誤就醫與用藥時機。

過去民眾若出現呼吸道症狀，即使新冠快篩陰性，仍難排除流感感染，經常需要再跑醫院檢驗，甚至因症狀類似而增加急診與門診負擔。「三合一家用版快篩」上市後，可望協助民眾更快速掌握病因，降低恐慌感，也讓醫療資源分流更有效率。

基層藥師協會理事長沈采穎表示，這款「三合一家用版快篩」大幅縮短了呼吸道疾病的確診時間與流程，對民眾來說，採檢深度較淺，約僅需深入鼻孔2公分，不像以往的快篩需要深入鼻腔深處，大幅降低民眾自行採檢的不適感與恐懼感。

新冠與流感都已經有相對應的抗病毒藥物，若能及早確認病原，有助醫師把握黃金治療期，及早投藥、降低重症風險。尤其近期不少家庭準備出國旅遊，沈采穎建議，可將「三合一家用版快篩」納入旅行醫藥包，一旦在海外出現症狀，可第一時間初步判斷健康狀況。

因流感與新冠臨床症狀高度相似，難以用肉眼區分，「三合一家用版快篩」能協助初步分流，減少不必要的門診與急診壅塞。而輕症或無症狀患者可藉由在家檢測，避免因輕微症狀湧入醫院而暴露在院內感染的風險中，避免交叉感染。另提供醫師更明確的檢測數據，有助於臨床醫師快速鑑別診斷，對症下藥。

沈采穎提醒，快篩並非100%準確，尤其在發病初期，病毒量可能不足，仍有偽陰性的可能，快篩結果只能作為初步篩檢工具，不能完全取代醫師診斷。若快篩結果陰性，但症狀持續惡化、發燒未退，或有明確接觸史，仍應盡速就醫，由醫師依臨床症狀與接觸史進一步評估，必要時接受PCR等檢查。