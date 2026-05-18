半年已有百家開賣！全台杜拜巧克力Q餅人氣TOP 10

你知道什麼是「杜拜巧克力Q餅」嗎？從2025年底開始，這款名為「두쫀쿠」的「杜拜巧克力Q餅」就在南韓創下驚人紀錄，不僅超商3個月狂賣180萬個，搜尋量更暴增25倍！這股熱潮在2026年初正式席捲台灣，其靈魂在於保留了杜拜巧克力最具代表性的「開心果醬」與「金黃卡達伊夫麵絲」，並將其包裹在棉花糖成的Q皮中。這種「外層軟Q、內餡咔滋」的層次感爆棚，讓它迅速擄獲甜點控的心，成為今年最強的「社群流量密碼」。

面對全台百花齊放的店家，哪一家最值得你排隊？《網路溫度計DailyView》特別盤點全台超過百家店家，並透過《KEYPO大數據關鍵引擎》大數據輿情分析軟體，調查2026年1月1日至2026年5月11日期間網路上討論熱度最高的「十大人氣杜拜巧克力Q餅店家」。究竟誰才是網友心目中的「天花板」？跟著小編一起揭曉！

No.10 SIROO CAFE

翻攝IG／si__roo__

IG：si__roo__

價格：140元／顆

位於捷運雙連站巷弄內的韓系咖啡廳SIROO CAFE，號稱是台北最早販售「杜拜巧克力Q餅」的指標店！其靈魂內餡卡達伊夫麵絲歷經3次、耗時30分鐘反覆烘烤，打造出極致酥脆且不油的口感；搭配100％開心果醬與比利時白巧克力精準調和，外層則以深色可可粉與棉花糖製成輕薄Q皮，整體紮實飽滿、甜而不膩。

身為台北杜拜巧克力Q餅的先行者，SIROO CAFE在社群上累積了大量好評，網友紛紛大讚：「內餡脆口然後爆炸濃」、「外皮雖然是棉花糖，但很好咬斷」、「開心果香氣最濃郁」。近期店家更推出「杜拜巧克力毛巾蛋糕」，將咔滋作響的開心果麵絲結合輕盈的馬斯卡彭起司，層層堆疊的絕妙平衡再度掀起瘋搶熱潮！

No.9 Melting Finger

翻攝IG／meltingfinger

IG：meltingfinger

價格：現場售價110元／顆；官網限定6入禮盒特價660元（原價780元）

由韓國老闆主理的甜點店Melting Finger，自1月14日開賣杜拜巧克力Q餅以來，已締造超過10萬顆的驚人銷量！其外層採用揉入微苦黑可可粉的棉花糖糯米皮，口感偏濕潤；靈魂內餡則以發酵奶油拌炒黃金酥脆的卡達伊夫麵絲，混合濃郁開心果醬，一口咬下瞬間發出誘人的「沙沙」碎裂聲，層次分明。

憑藉極具記憶點的軟Q口感與親民定價，Melting Finger迅速在社群累積超高聲量，成為網友推薦的必吃名單：「外皮麻糬最軟Q，內餡脆口，比較奶味的開心果」、「口感很好越嚼越香」、「餡料厚實香氣十足，外皮厚度適中，口感彈牙不黏牙」。不過也有網友認為：「實體比較小顆，內餡也少一些，價格也算親民」、「有點太濕了，內餡容易流出來」，建議品嚐時大口咬下要小心爆漿！想品嚐的吃貨們也需注意，門市週一皆不供應，北部門市於週二至週日販售，台中店則限定週五至週日才買得到。

No.8 尷尬司康

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價格：110元／顆

被譽為台中首家開賣「杜拜巧克力Q餅」的尷尬司康，不僅是極具競爭力的CP值代表，更研發出全台最狂的「杜拜系列家族」！品牌選用義大利頂級開心果醬、法芙娜可可粉及法國AOP發酵奶油，除了經典Q餅，更將觸角延伸至小山園抹茶口味、司康及可頌。最受矚目的莫過於全台首創「杜拜巧克力壽司」，外皮不再裹可可粉，讓最純粹的開心果鹹香直接與味蕾正面對決，創意無極限。

店家挑戰甜點邊界的功力讓社群聲量居高不下，網友紛紛評價：「皮薄偏軟，內餡算濕潤，開心果味道也夠」、「甜度對我來說剛剛好」。尤其是創意十足的壽司造型更引發熱烈討論，創下聲量高點：「竟然出壽司太可愛了吧」、「老闆真的太逼人了」、「這個日本人看到會生氣（笑）」。這系列商品僅在台中金典店限量販售，想一嚐「杜拜家族」魅力的朋友記得提前預訂！

No.7 台南遠東香格里拉

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價格：杜拜巧克力Q餅190元；草莓杜拜巧克力Q餅220元

位於台南遠東香格里拉的「品香坊」，將杜拜巧克力直接拉升至五星奢華等級！內餡嚴選西西里等地中海產區開心果，搭配法國Weiss精品巧克力與卡達伊夫麵絲，外層則包覆自製的Q軟棉花糖。一口咬下，堅果香與可可濃度瞬間爆發，完美演繹滑順與酥脆的雙重口感。此外，母親節更強勢推出專屬芙朗塔與巴斯克蛋糕，徹底征服甜點控的胃。

頂級用料與絕佳的鹹甜平衡，讓它榮登許多饕客心中的台南第一：「人生第一次如此頻繁進出五星級飯店，就是為了杜拜巧克力」、「料很紮實，內餡滑順但卡達伊夫絲是酥脆的」、「鹹甜口味中和了巧克力的甜膩，是可以完整吃完一顆的那種」。而更讓網友大推的超級加分項，則是其購買便利性：「重點是不用排隊不用預訂，不論哪時去都有現貨」、「每天都有現貨提供，每次都是走進去就有」，想隨時解饞免排隊的極致享受，這家絕對必收！

No.6 奧瑪烘焙

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IG：auma_bakery

價格：85元／顆

深耕高雄近20年的在地職人名店奧瑪烘焙（Auma Bakery），成功將韓國大熱的杜拜巧克力Q餅風潮引進南台灣，更創下日銷突破3,000顆的超狂紀錄！由於買氣極旺，品牌建立了一套完整的購買機制：高雄各門市僅開放「當日」電話預訂，且每人限購30顆以防堵代購。針對全台吃貨，官方也提供宅配服務，主要販售方便保存的「冷凍盒裝版」，共有4盒裝與6盒裝兩種組合可供選購。

除了完善的通路與佛心的85元親民價，其產品實力也不容小覷。許多網友盛讚：「內餡給得很足，咬下去整個滿出來」、「外皮厚度雖然較明顯，但軟Q口感搭配脆口內餡很有層次」、「第一口是微苦可可，中和了甜度，非常推薦！」目前品牌也持續在屏東、台南百貨進行快閃，讓南台灣的粉絲不用跑遠就能輕鬆解饞。

No.5 拌伴 반반

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IG：banban_taipei

價格：135元／顆

明明主打的是健康韓式料理，近一年來卻憑藉純韓系甜點一炮而紅的台北中山區名店「拌伴 반반」，連老闆也忍不住打趣自嘲是「被杜拜巧克力Q餅耽誤的韓式餐廳」！身為台北代表性店家之一，拌伴持續優化購買體驗，5月正式宣布全時段開放現場購買與Uber Eats外送，且標榜免排隊、無數量限制。品牌更針對食客回饋迎來全面進化，將內餡調整為100％開心果搭配嘉麗寶白巧克力，大幅提高堅果比例以平衡甜度，外皮更換成成分單純、更輕盈的低糖棉花糖，將質感推向新高度。

升級後的Q餅外層裹上頂級法芙娜可可粉，完美演繹了「外Q軟、內滑順、超脆口」的口感層次！網友對風味給予極高評價：「外皮是偏軟Q的口感，內餡甜度我個人覺得適中、不會太甜」、「口感超級脆，本身對開心果是還好的，但這個我真的很可以」、「微苦可可粉很棒～整體不會太甜，內餡濕潤搭配脆脆的口感好好吃」。店家也溫馨提醒，品嚐Q餅之餘，別忘了嘗試主打「0味精」的健康韓食，同樣是社群上好評不斷的熱門焦點。

No.4 旅禾烘焙

翻攝IG／luffbakehouse.tw

IG：luffbakehouse.tw

價格：90元／顆

知名的台中伴手禮名店「旅禾烘焙」也來參戰！其杜拜巧克力Q餅內餡不僅包裹著濃郁西西里開心果醬，還有獨家招牌泡芙脆片，完美交織出頂級堅果與苦甜可可香。單顆90元的佛心價不僅CP值破表，連鎖產能優勢更讓吃貨大讚：「門市現貨滿滿，不想等的可以買來嚐鮮」，堪稱隨時解饞的最佳救星。超高還原度與完美比例讓網友狂推：「內餡濕潤酥脆、開心果味很重，跟上個月在韓國吃的差不多」、「外皮有嚼勁不過硬，甜度適中很好吃」。

除了經典Q餅，旅禾更推出「杜拜巧克力生甜甜圈」，將極柔軟的麵團填入香濃可可香堤，表面撒滿開心果麵皮絲與可可粉，極致邪惡的濃郁層次讓粉絲直呼：「買到生甜甜圈也超好吃！」雙重美味一次滿足，絕對是甜點控的朝聖首選。

No.3 糖村 SUGAR & SPICE

翻攝Threads／sugarspicetw

IG：sugarspicetw

價格：350元／盒（5入裝）

以法式牛軋糖聞名的台灣伴手禮指標「糖村SUGAR & SPICE」，強勢跨足杜拜巧克力Q餅戰局！平均單顆僅70元的極高CP值，一曝光便在Threads與IG引爆開箱熱潮，穩居網友推薦名單前段班，帶動聲量穩定爬升。

糖村的Q餅尺寸精緻小巧，主打「皮薄、極致濕潤且爽脆分明」，吃過的網友盛讚：「皮薄Q，內餡濕潤又會脆，有淡淡奶香味推爆」、「奶香偏重醬也偏多，一口一顆剛剛好不會很甜」、「已經回購超多次了」。因每日手工限量，官方於5月13日更新販售模式：除了全面開放官網與門市預訂外，北中南多間指定門市（如台北敦南、台中文心旗艦、高雄文立等）也備有現場現貨供直接搶購。想解饞的吃貨建議出發前先致電確認，以免撲空！

No.2 聖保羅烘焙花園

翻攝官網／聖保羅烘焙花園

IG：saintpaul_tw

價格：100元／顆

沒想到居然可以在傳統中式Q餅名店內，找到時下最熱門的「杜拜巧克力Q餅」！聖保羅烘焙花園巧妙運用擅長的皮料研發經驗，打造出拉絲感極強的厚實棉花糖皮，內餡則塞滿爆量的西西里開心果醬與靈魂卡達伊夫麵絲，每口都能感受到「咔滋咔滋」的脆口。新品上市後在Threads與IG迅速竄紅，被許多甜點控譽為「心中第一名的杜拜Q餅」。除了經典Q餅，品牌更延伸推出杜拜巧克力蛋糕，滿足甜點控對濃郁慕斯與酥脆口感的雙重追求。

由於市場反應遠超預期，聖保羅曾於3月一度因原物料供應不及而短暫暫停接單，以確保每一份Q餅的品質穩定，目前已全面恢復供應。這份對品質的堅持也反映在網友評價中：「聖保羅夯爆了」、「聖保羅真的是目前第一」、「聖保羅的杜拜巧克力Q餅真的世界無敵好吃，我要買一百顆起來囤貨」、「到底是誰第一個發現的，聖保羅的杜拜巧克力真的有夠好吃」。

No.1 85度C

度C提供

IG：85cafe

售價：90元／顆

榮登榜首的正是全台知名連鎖品牌「85度C」！2月率先於限定門市開賣便引起瘋狂搶購，3月12日起正式推向全台門市，憑藉極高的購買便利性與話題性奪冠。這波熱潮更因韓國男團 NCT WISH 來台認證大讚美味，迅速在粉絲圈發酵，引爆社群打卡與同款甜點朝聖風潮。單顆90元的定價讓小資族也能輕鬆入手，網友開箱後紛紛盛讚：「完全不死甜又脆又紮實，無糖人可以衝！」、「內餡濕潤且開心果味濃，整體平衡得很好」。

除了明星同款Q餅，85度C更祭出超豐富的杜拜全系列甜點。全台麵包坊同步推出超吸睛的「杜拜馬麵包」，呆萌的小馬造型內含香濃開心果醬，不只好吃更拍到停不下來；還有金黃酥脆的「杜拜可頌」，層層奶油香氣與開心果麵絲交織，奢華感滿分。這種將潮流甜點與日常烘焙完美結合的策略，讓85度C成功從眾多名店中脫穎而出，成為全台甜點控公認「好買又好吃」的終極首選！

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年1月1日至2026年5月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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