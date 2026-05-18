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熱！氣象粉專：天氣開啟夏季「熱爆」模式

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
天氣晴朗穩定，高溫恐達34度或以上。本報資料照片
天氣晴朗穩定，高溫恐達34度或以上。本報資料照片

昨天起白天熱到有夏天的感覺，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，天氣開啟夏季「熱爆」模式。

「林老師氣象站」表示，昨天盛行風為偏東風，加上鋒面遠離，高壓下沉氣流，環境水氣減少，天氣晴朗穩定，全台西部各縣市最高溫均出現30度或以上；其中新竹竹東、台南玉井、高雄旗津以及屏東琉球等地最高溫更在34度或以上。今日天氣比照辦理。

「林老師氣象站」指出，今日盛行風轉為偏東風到東南風，比較有機會下雨的地區只剩下迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，以及午後熱力作用，新竹以南山區有零星短暫陣雨或雷雨機會；尤其是南部山區有局部大雨發生的機率，降雨型態多屬間歇性的局部降雨型態。

今高溫預測部份，西半部地區31至34度，基隆及東半部地區最高溫28至30度，澎湖地區最高溫28至31度，金門及馬祖地區也分別在26至29及25至28度之間；其中南部近山區更有局部高溫34度以上發生的機會，外出活動請注意防曬並補充水分。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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