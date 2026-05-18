白天暖熱如夏高溫36度 梅雨季第4波鋒面此時再南下

天氣熱要注意防曬。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地晴暖熱如夏，中南部山區及部分鄰近平地、午後有局部陣雨或雷雨的機率。

今各地區氣溫如下：北部20至34度、中部21至34度、南部20至36度及東部19至33度。

吳德榮指出，最新模式(ECMWF)模擬顯示，明日、周三大氣日趨穩定、白天「晴熱如夏」，注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式(ECMWF)模擬調整為，周四至下周二(21至26日)滯留鋒從日本南方海面向西延伸至華南一帶徘徊，台灣都在鋒前的暖氣團內，大氣大致穩定；周四、五(21、22日)各地白天「晴熱如夏」，山區午後有局部短暫降雨的機率；周六(23日)至下周二氣溫升得更高，山區午後降雨的機率、降得更低。

此外，吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，梅雨季(5、6月)第4波鋒面大約在下周三(27日)前後南下；不過，為期末模擬，各國模式都還在調整，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。