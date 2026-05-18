颱風降雨量猛暴風險升高 專家：防災聚焦「少而強」新天氣型態

面對近年氣候變遷加劇，短延時強降雨事件日益頻繁，災害風險升高，台灣大學氣候天氣災害研究中心林得恩博士針對近5年基隆地區發生的天然災害診斷分析，指颱風降雨量與冬季雨量有增加趨勢，未來雖颱風侵台次數可能減少，但強度將更為劇烈，防災思維應更聚焦在「少而強」的新天氣型態。

基隆氣象站分析80年來氣候變遷，發現「下雨天數變少並非錯覺」，平均每10年減少約3.4天，相較百年前，每年約少下1個月的雨，但目前年平均仍高達近200個雨日，「雨港」仍名副其實。總雨量並沒明顯變少，但近年極端降雨屢破紀錄，降雨型態從「頻繁且緩和」轉向「次數少但強度變強」。

林得恩指出，基隆地區面臨的極端天氣以午後雷陣雨、颱風暴雨及短延時強降雨為主。這類型降雨常伴隨強風與瞬間大雨，極易引發都市淹水、坡地坍方等災害。

林得恩說，依近五年觀測顯示，颱風降雨量、冬季雨量有增加趨勢，未來颱風侵台次數可能減少，但強度將更為劇烈，防災思維應要聚焦在「少而強」的新天氣型態。透過在地災害的成因與影響，對未來汛期可能的環境條件預測，可以提供防災監測與預警防範。

消防局長游家懿表示，五月正值防汛期，在氣候變遷影響下，極端降雨容易帶來淹水、土石流等各類災情，透過課程協助防災人員即時掌握降雨趨勢與影響範圍，精進整體決策效率，落實「防災優於救災」理念。

中央氣象署氣象預報中心簡任技正黃葳芃說，面對極端天氣事件帶來的挑戰，氣象署持續強化陸海空氣象監測網、提升預報技術及所需算力，並運用最新ＡＩ人工智慧技術於颱風預報及氣海象預警等。

氣象署去年起發布「濱海鄉鎮風力預報」及「陸上強風特報鄉鎮燈號」，今年三月起發布「鄉鎮沿海大雷雨即時訊息」，提供更精緻預警資訊，預警資訊可做為地方防災決策及行動的依據。

2024年10月3日山陀兒颱風侵襲基隆瞬間豪大雨成災，在市區的信義區東明路、東信路及崇法街一帶，也成水鄉澤國，一片汪洋，道路成黃色河流。本報資料照片