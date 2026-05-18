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「傘人家族」特色指標 基隆「雨都」雨天經濟學獨特商機、文化

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導
傘人家族已成基隆城市觀光識別系統，市中心行人觀光指標系統，都可見他們可愛的圖案。記者邱瑞杰／攝影
傘人家族已成基隆城市觀光識別系統，市中心行人觀光指標系統，都可見他們可愛的圖案。記者邱瑞杰／攝影

基隆下雨天數減少，但仍是台灣多雨的城市。市府設在主要景點的「傘人家族」，成為遊客眼中可愛的小公仔。多雨也促成獨特商機，前市長林右昌任內推「雨禮有約」優惠，現任市長謝國樑則是引進「共享傘」，讓「雨」創造更多的可能。

基隆傘人家族在2022年城市博覽會問世，遊客掃瞄QR Code便可獲得旅遊資訊，化身小巧城市導覽員。傘人家族有撐著大傘的「大傘」、頂著小傘的「小傘」，以及頭頂有小雲朵雨滴狀的「小雲」，市區行人指標系統、重要景點、車站都有傘人家族圖案，外地遊客到基隆玩，看到很有「雨天」意象會合影拍照，成人氣指標。

林右昌主政最後一年，市府曾與在地業者共同推出「雨禮有約」雨天行銷計畫，民眾只需加入「亭仔咖LINE@官方帳號」，就享有基隆雨天專屬優惠，雨量越大優惠越多，希望吸引民眾下雨天也來基隆觀光。

謝國樑的「小愛爸爸」形象鮮明，他知道基隆的爸爸、媽媽雨天無處可去的苦處，上任後力推室內兒童樂園，全市七個行政區都已建置，成為他在雨都施政方的亮點之一。

基隆市文化觀光局去年在觀光景點、交通樞紐、旅宿業及市區商圈，引進「raingo共享傘」，北北基桃境內可甲地租乙地還，減少一次性塑膠傘的使用，既便利又環保。租借共享傘還可獲得基隆觀光優惠券，希望更多國內外民眾造訪基隆，愛上雨天的基隆。

基隆多雨，等公車相對不便，因此形成「共享計程車」模式，讓基隆發展出「銅板價叫客」，雨天限定計程車共乘文化。雨天時利用數位 App優化共享路線與派遣效率，讓不願淋雨的通勤族與遊客快速移動。

基隆的市容也因為多雨，外牆更容易髒汙，蒙受「汙名」。新建材不斷研發，標榜抗潮材質的外牆，已成為建商吸引購屋族群的賣點。政府近年推行節能家電補助政策，除濕機是基隆人青睞的商品。

基隆房子的窗戶常會加裝雨遮，頂樓加蓋鐵皮屋頂。因為基隆又靠海，所以多選用不銹鋼，不會用便宜的鐵材。加上有颱風威脅，基隆的「鐵工」技術在業者頗富盛名，施工牢靠。

基隆市政府推出「基隆城市指標系統」，三款可愛「傘人家族」城市導覽員，有大傘、小傘以及小雲三種，傘人家族進駐基隆各大重要景點。記者游明煌／攝影
基隆市政府推出「基隆城市指標系統」，三款可愛「傘人家族」城市導覽員，有大傘、小傘以及小雲三種，傘人家族進駐基隆各大重要景點。記者游明煌／攝影

傘人家族已成基隆城市觀光識別系統，市中心行人觀光指標系統，都可見他們可愛的圖案。記者邱瑞杰／攝影
傘人家族已成基隆城市觀光識別系統，市中心行人觀光指標系統，都可見他們可愛的圖案。記者邱瑞杰／攝影

林右昌 謝國樑 基隆

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