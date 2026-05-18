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基隆下雨天數變少非錯覺！極端降雨屢破紀錄卻更猛…80年氣候解密

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆降雨型態轉向「次數少但強度變強」，專家警告，這類降雨極易引發都市淹水、坡地坍方等災害。圖／聯合報系資料照片
基隆降雨型態轉向「次數少但強度變強」，專家警告，這類降雨極易引發都市淹水、坡地坍方等災害。圖／聯合報系資料照片

基隆「雨港」正在改變？基隆氣象站分析80年來氣候變遷，發現「下雨天數變少並非錯覺」，平均每10年減少約3.4天，相較百年前，每年約少下1個月的雨，但目前年平均仍高達近200個雨日，「雨港」仍名副其實。總雨量並沒明顯變少，但近年極端降雨屢破紀錄，降雨型態從「頻繁且緩和」轉向「次數少但強度變強」。

基隆氣象站以1947年至2025年度資料分析，基隆年總降水量平均值為3698毫米，但長期趨勢呈現微幅的減少，平均每10年減少約24毫米。年際間的變動極大，受颱風、東北季風及梅雨等影響顯著時，常出現極端值。例如2022年雨量曾達到驚人的5568.5毫米，隔年2023年卻僅有2543.5毫米，連五成都不到，相差兩倍以上。

數據明確顯示，下雨天數變少，平均每10年減少約3.4天，相較百年前，基隆每年約少下一個月的雨，減少最多雨日的是春季。但去年平均仍高達近200個雨日，「雨港」依然名副其實。

基隆氣象站說，因總雨量沒有明顯變少，顯示降雨正趨向集中化、劇烈化。極端降水強度有提升跡象，近年極端降雨紀錄屢被突破，2024年10月3日山陀兒颱風單日408毫米，創站史新高，原紀錄為1980年9月23日的351.3毫米；去年11月11日鳳凰颱風單日269毫米，刷新11月單月累積雨量紀錄。

氣象站分析，此類極端降水多集中於9至11月，主因為秋季颱風與東北季風時常形成共伴效應。若是颱風移動速度緩慢，則累積雨量將更為驚人，對於基隆北海岸的威脅也會更大；其次為6月梅雨季。

氣溫方面，基隆年平均氣溫呈現穩定上升趨勢，升溫速率約為每10年增加 0.15°C，與台灣其他氣象站一致。「儘管基隆臨海，受海洋調節，但長期暖化趨勢仍相當明顯。」

基隆氣候平均值的氣溫約為22.5°C，而過去10年之中有9年平均氣溫達23°C以上，遠高於長期平均值，顯示「近年升溫、暖化已成為實測數據中的常態。」近20年來，基隆每年幾乎皆出現36°C以上高溫，歷史前五名最高溫紀錄亦集中於近30年內。

基隆氣象站說，基隆的降雨型態正從「頻繁且緩和」轉向「次數少但強度變強」，與全球暖化背景下的水循環加劇理論相符，也就是說，「小雨變少、豪大雨變多」。分析這些改變，主是是提醒政府單位在都市規畫、排水設施及防災思維，必須加速升級，以應對未來更趨極端的氣候風險。

基隆 雨量 氣候變遷

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