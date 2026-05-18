聽新聞
0:00 / 0:00

中信兄弟翻轉職棒生態 象迷別錯過棒球展

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導

「中信六十甲子緣」棒球特展展出職棒元老球隊兄弟象相關文物，包括隊史首任總教練曾紀恩六十七號球衣、一代象「三連霸」冠軍球、中信兄弟台灣大賽冠軍戒等展品，帶領民眾走進時光隧道，一路回顧職棒元年的萬人空巷、假球案重創球迷信心，到中國信託承接更名為中信兄弟，再度「榮耀兄弟」的重要歷史。

中華職棒聯盟於一九九○年揭開序幕，展區復刻職棒元年開幕戰場地台北市立棒球場的樓牌，標誌台灣棒球重大里程碑；兄弟象憑藉拚戰精神與鮮明球風，累積龐大球迷基礎，曾兩度完成三連霸，本次特展展出一代象於一九九二年至一九九四年首度達成三連霸的總冠軍紀念球，向黃衫軍致敬。

兄弟象二○一三年傳出轉售消息，台灣職棒面臨存亡危機，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒當年收到偏鄉教師訊息，向他表示職棒比賽是孩子們唯一希望，為了不讓孩子棒球夢破碎，辜仲諒促成中國信託重回職棒領域，承接兄弟象並延續「兄弟」之名經營球隊，中信兄弟正式誕生。

特展也為「中職先生」彭政閔設置展區，展出千分打點紀念版、引退球員卡、實戰球衣。當年面對假球陰霾，彭政閔仍堅持信念，努力在場上拚搏，成為球隊與球迷的心靈寄託。他曾感性表示：「不進場看球的球迷，希望你們能繼續關注我們，我們會更努力，讓你們能更信任我們。」這段話至今為人津津樂道。

中信兄弟成軍逾十二年，透過企業化經營、改善球員待遇、建立主場制度以及打造二軍基地與農場養成系統，逐步翻轉台灣職棒生態，吸引更多企業重新投入棒球，聯盟也重回六隊規模，再現榮景。近年中信兄弟不僅締造「五年三冠」佳績，去年創下票房與營收新高，首度轉虧為盈。

中信兄弟 棒球 彭政閔 中職 中國信託

延伸閱讀

中職／剋星一棒決勝負！獅洋投布雷克無語問天 創隊史37年最悲紀錄

中職／鬆散態度說明一切 中信兄弟走在「不正常軌道」中

轟出中職首支全壘打！統一獅汪俊良從地攤奮鬥站上球場

2009 年陽帆、蔡黃汝主持《打擊出去》台灣少數的棒球綜藝節目！

相關新聞

未來1周無鋒面！白天高溫狂飆36度 午後慎防雷陣雨

明天各地依然是多雲到晴的天氣，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天中南部高溫上看36度，周三前各地都是好天氣，周四、周五桃園以北、台東、恆春半島有零星短暫降雨，周末午後北東有局部雷陣雨，其中宜蘭、北部山區雨勢最為明顯。

雨區擴大！午後雷雨來了 5縣市大雨特報

中央氣象署下午15時30分針對高雄等5縣市發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(17)日南部地區及南投、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

大蒜不輸保健食品！切開才有「這成分」最殺菌 專家讚：保健效果極佳

台灣國產大蒜一年僅收成一次，主要產季集中在每年 3月到4月，此時採收的蒜頭水分充足、香氣最濃郁。日前「韋恩的食農生活」在臉書分享，大蒜雖然具有明顯氣味，但其所含機能性成分與保健效果長期受到關注，甚至被認為在食品功能性上具一定討論度。

長期耳悶好難受！一照驚見「耳膜一圈黴菌」 醫警告：恐侵襲耳膜

弘育聯合診所在臉書分享一則耳鼻喉科臨床案例，一名中年男性因耳朵曾接受手術，長期感到耳悶不適，持續數月後前往就診，希望釐清原因。

「空腹喝橄欖油護胃、排毒？」 營養師：喝錯恐變胖、胃食道逆流加劇

近年掀起一股「空腹喝油」風潮，不少民眾習慣早晨空腹喝一匙橄欖油，甚至加入檸檬汁，宣稱能清腸排毒、顧胃養顏或改善便祕。營養師提醒，空腹喝油並非人人適合，若本身飲食油脂已足夠，再額外補充油脂，反而可能增加熱量攝取、導致體重上升；對胃食道逆流、消化功能差的人來說，更可能讓症狀加劇。

科技部前部長「多重器官衰竭」上葉克膜 甦醒時兩件事讓他極度恐慌

科技部前部長陳良基在臉書透露，自己日前經歷了生死一線間的生命大搶救，所幸醫療團隊在加護病房內出動包含葉克膜、緊急插管與洗腎等各項急救手段，經十天密集救治順利穩定病情，如今他已可徒步行走。許多人被他的遭遇嚇到，紛紛留言，「大難不死，必有後福，代表國家和家庭還需要老師」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。