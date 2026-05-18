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「中信60甲子緣」棒球特展 明起免費入場

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
「中信六十甲子緣」棒球特展十九日起在中國信託多功能會場展出，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（右）與台北市長蔣萬安（左）在揭幕記者會上一同拿起球棒模仿王貞治的招牌打擊動作。記者余承翰／攝影
「中信六十甲子緣」棒球特展十九日起在中國信託多功能會場展出，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（右）與台北市長蔣萬安（左）在揭幕記者會上一同拿起球棒模仿王貞治的招牌打擊動作。記者余承翰／攝影

中國信託成立六十周年，中信金控昨天舉辦「中信六十甲子緣」棒球特展揭幕記者會，回顧台灣國球百年演進史、中國信託投入五級棒球發展，助力台灣棒球邁向巔峰之成果。棒球特展明起至六月廿一日免費入場，展出各式珍貴棒球文物，搭配圖文、沉浸式影音與互動設備，帶領觀展者走入時光隧道，重溫台灣棒球重大歷史時刻。

台北市長蔣萬安致詞時感謝中國信託支持中信兄弟棒球隊，支持基層棒球、各級賽事及職棒發展，特別冠名贊助中信盃黑豹旗，提供優質比賽舞台，讓高中的孩子在球場上盡情發揮。他也恭喜中國信託走過一甲子，為台灣貢獻與付出，祝福中國信託邁向下一個輝煌的六十年。

中信金控董事長顏文隆指出，中國信託一甲子以來除了提供客戶最優質服務，秉持We are family的品牌精神，長期推廣棒球運動，投入資源厚植各級棒球、贊助國際賽事，助力國球發展更上一層樓；今年策畫棒球特展，回顧台灣棒球發展的歷史以及台灣人對於棒球的信念與堅持，見證台灣棒球經過長年的汗水累積至今終於開花結果，是每一位台灣人的驕傲，也是中國信託的驕傲。

顏文隆表示，身兼中華棒球協會理事長的辜仲諒董事長曾說過，台灣棒球發展並不是一帆風順，曾歷經打假球的黑暗期，那是所有球迷心中的痛，但辜仲諒在二○一三年底挺身而出，促成中國信託接手兄弟象，才有今天中職榮景，以及台灣棒球世界排名第二的成績。

「中信六十甲子緣」棒球特展分為「台灣百年棒球史」、「通往世界紀錄的起點」、「中華職棒興衰史」、「灌溉國球的底蘊」、「站上世界舞台」、「中華隊的驕傲台灣之光」六大展區。因應棒球特展開幕，中國信託金融園區內兩棟大樓外牆張貼巨幅形象廣告，由「強投」王建民、「猛打」彭政閔領銜。

棒球 中信金控 辜仲諒 蔣萬安 王建民 彭政閔

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