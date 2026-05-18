短延時強降雨頻繁…風險升高 專家：防災應聚焦少而強

近年氣候變遷加劇，短延時強降雨事件日益頻繁，災害風險升高，台灣大學氣候天氣災害研究中心林得恩博士分析近五年基隆地區天然災害，指颱風降雨量與冬季雨量有增加趨勢，未來雖颱風侵台次數可能減少，但強度將更為劇烈，防災思維應更聚焦在「少而強」的新天氣型態。

林得恩指出，基隆地區面臨的極端天氣以午後雷陣雨、颱風暴雨及短延時強降雨為主。這類型降雨常伴隨強風與瞬間大雨，極易引發都市淹水、坡地坍方等災害。

林得恩說，近五年觀測顯示，颱風降雨量、冬季雨量有增加趨勢，未來颱風侵台次數可能減少，但強度將更為劇烈，防災思維應聚焦在「少而強」的新天氣型態。透過在地災害的成因與影響，對未來汛期可能的環境條件預測，可以提供防災監測與預警防範。

基隆市消防局長游家懿表示，五月正值防汛期，在氣候變遷影響下，極端降雨容易帶來淹水、土石流等各類災情，透過課程協助防災人員即時掌握降雨趨勢與影響範圍，精進整體決策效率，落實「防災優於救災」理念。

中央氣象署氣象預報中心簡任技正黃葳芃說，面對極端天氣的挑戰，氣象署持續強化陸海空氣象監測網、提升預報技術及所需算力，並運用最新ＡＩ技術於颱風預報及氣海象預警等。

氣象署去年起發布「濱海鄉鎮風力預報」及「陸上強風特報鄉鎮燈號」，今年三月起發布「鄉鎮沿海大雷雨即時訊息」，提供更精緻預警資訊，可做為地方防災決策及行動的依據。