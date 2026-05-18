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極端降雨屢破紀錄！基隆雨天變少 降雨卻更猛

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆報導

基隆「雨港」正在改變？基隆氣象站分析近八十年來氣候變遷，發現「下雨天數變少並非錯覺」，平均每十年減少約三點四天，相較百年前，現在的基隆每年約少下一個月的雨，年平均仍高達近二百個雨日，總雨量並未明顯減少，「雨港」仍名副其實。不同的是，近年極端降雨屢破紀錄，降雨型態從「頻繁且緩和」轉向「次數少但強度變強」。

基隆氣象站以一九四七年至二○二五年資料分析，基隆年總降雨量平均值三六九八毫米，長期趨勢呈現微幅減少，平均每十年減少約廿四毫米。但年際間的變動極大，受颱風、東北季風及梅雨等影響顯著時，常出現極端值。例如二○二二年雨量曾達到五五六八點五毫米，次年二○二三年卻僅有二五四三點五毫米，連五成都不到。

數據顯示，下雨天數變少，平均每十年減少約三點四天，相較百年前，基隆每年約少下一個月的雨，減少最多是在春季。但目前平均仍高達近二百個雨日，「雨港」依然名副其實。

基隆降雨型態轉向「次數少但強度變強」，專家警告，這類降雨極易引發都市淹水、坡地坍方等災害。圖／聯合報系資料照片
基隆降雨型態轉向「次數少但強度變強」，專家警告，這類降雨極易引發都市淹水、坡地坍方等災害。圖／聯合報系資料照片

基隆氣象站說，總雨量沒有明顯變少，顯示降雨正趨向集中化、劇烈化。極端降雨強度有提升跡象，近年極端降雨紀錄屢被突破，二○二四年十月三日山陀兒颱風單日四○八毫米，創站史新高，打破原最高紀錄一九八○年九月廿三日的三五一點三毫米。

氣象站分析，此類極端降水集中在九至十一月，主因秋季颱風與東北季風常形成共伴效應。若颱風移動緩慢，累積雨量更驚人，對基隆北海岸威脅更大。

氣溫方面，基隆年平均氣溫呈現穩定上升趨勢，升溫速率約為每十年增加攝氏○點一五度，儘管基隆臨海，受海洋調節，但長期暖化趨勢仍相當明顯。

基隆氣象站提醒，基隆降雨型態從頻繁且緩和轉向次數少但強度變強，小雨變少、豪大雨變多，牽動都市規畫、排水設施及防災思維。

多雨的城市特性，也成為行銷一環。市府設在主要景點的「傘人家族」，成為遊客眼中可愛的小公仔。多雨也促成獨特商機，前市長林右昌任內推「雨禮有約」優惠，現任市長謝國樑引進「共享傘」，要讓遊客愛上多雨的基隆。

基隆多雨等公車相對不便，形成共享計程車模式，基隆發展出「銅板價叫客」，是雨天限定計程車共乘文化。

基隆房子窗戶常會加裝雨遮，頂樓加蓋鐵皮屋頂，加上基隆靠海，又有颱風威脅，基隆的鐵工技術在業者頗富盛名，施工牢靠。

基隆 雨量 氣候變遷

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