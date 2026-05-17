快訊

美貿易代表：對台軍售決定 川普將考量美中關係各項因素

李翔宙：川普在空軍一號說的話 比聯合聲明更沉重

全民炒股建商也瘋股！這家投資台積電等獲利逾7.7億 超過首季財報

聽新聞
0:00 / 0:00

不讓孩子只靠運氣長大 衛福部：5年投入819億元升級社安網

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部次長呂建德（右）表示，孩子不該因出生背景、家庭環境或偶然際遇，決定人生未來。記者廖靜清／攝影
衛福部次長呂建德（右）表示，孩子不該因出生背景、家庭環境或偶然際遇，決定人生未來。記者廖靜清／攝影

電影「失樂園」（That Burning House）今舉辦特映會，劇中描繪安置兒少、育幼機構與社工面對的艱困處境，引發各界對兒少安置制度的關注。衛福部次長呂建德會後表示，「台灣每一個孩子，都不應只靠運氣長大」，政府有責任打造公平的成長環境，未來將持續擴大社會安全網與替代性照顧制度，接住每位脆弱兒少。

「失樂園」聚焦育幼院、安置機構與創傷兒少議題，呈現兒少在原生家庭失功能後，被迫進入安置體系的生命歷程。片中不僅描繪孩子的傷痛，也呈現第一線社工長期承受的壓力與無力感，引起不少兒少團體與社福工作者共鳴。

呂建德指出，從今年起至2030年投入819億元推動社安網升級計畫，其中包含強化社工人力、改善勞動環境、提升行政支持與跨系統合作，希望降低兒虐、家庭失功能與高風險兒少事件發生。此外，政府目前持續擴充替代性照顧資源，希望建立更完整的「擴大家庭」支持系統，減少孩子在制度中反覆流轉。

根據「兒童權利公約」（CRC）精神，兒少保護制度最重要的核心，是讓孩子能在穩定、安全與有支持的環境中成長。呂建德說，目前台灣兒少安置體系，從原生家庭、親屬照顧、寄養家庭到安置機構，已建立一套替代性照顧系統，但最終目標仍希望孩子能回到家庭與社區之中，而不是長期停留在機構。

呂建德認為，第一線實務現場充滿困難與挑戰，「很多孩子的狀況比我們想像中更複雜」。有些兒少歷經家庭暴力、疏忽照顧、情感創傷，甚至多次轉換安置場所，長期缺乏穩定依附關係，即使進入制度後，也未必能真正被「接住」。這些高複雜需求個案，不只是孩子辛苦，第一線社工與安置機構也承受極大壓力。

呂建德在觀影後內心感觸很深，甚至反思目前制度是否仍是「正在燃燒中的系統（burning system）」，尤其社工長期處在人力不足、高工時與情緒耗竭的環境中，若沒有足夠支持，很難持續提供穩定服務。未來會強化兒少安置制度的核心，並提升薪資待遇降低人員流動率，回應實務面臨的困境。

呂建德 衛福部 社工 寄養家庭

延伸閱讀

兒少權法管理分散 盼設專責兒童家庭部

「育兒津貼提高至1.5萬」幼教團體喊話：正視年輕家庭育兒壓力

超高齡社會的隱形負擔！兒福聯盟調查： 一成五逆境家庭為隔代教養 六成入不敷出每月赤字3千元

收養等同親生 具有法律效力 扶養責任不能免除

相關新聞

未來1周無鋒面！白天高溫狂飆36度 午後慎防雷陣雨

明天各地依然是多雲到晴的天氣，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天中南部高溫上看36度，周三前各地都是好天氣，周四、周五桃園以北、台東、恆春半島有零星短暫降雨，周末午後北東有局部雷陣雨，其中宜蘭、北部山區雨勢最為明顯。

雨區擴大！午後雷雨來了 5縣市大雨特報

中央氣象署下午15時30分針對高雄等5縣市發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(17)日南部地區及南投、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

大蒜不輸保健食品！切開才有「這成分」最殺菌 專家讚：保健效果極佳

台灣國產大蒜一年僅收成一次，主要產季集中在每年 3月到4月，此時採收的蒜頭水分充足、香氣最濃郁。日前「韋恩的食農生活」在臉書分享，大蒜雖然具有明顯氣味，但其所含機能性成分與保健效果長期受到關注，甚至被認為在食品功能性上具一定討論度。

長期耳悶好難受！一照驚見「耳膜一圈黴菌」 醫警告：恐侵襲耳膜

弘育聯合診所在臉書分享一則耳鼻喉科臨床案例，一名中年男性因耳朵曾接受手術，長期感到耳悶不適，持續數月後前往就診，希望釐清原因。

「空腹喝橄欖油護胃、排毒？」 營養師：喝錯恐變胖、胃食道逆流加劇

近年掀起一股「空腹喝油」風潮，不少民眾習慣早晨空腹喝一匙橄欖油，甚至加入檸檬汁，宣稱能清腸排毒、顧胃養顏或改善便祕。營養師提醒，空腹喝油並非人人適合，若本身飲食油脂已足夠，再額外補充油脂，反而可能增加熱量攝取、導致體重上升；對胃食道逆流、消化功能差的人來說，更可能讓症狀加劇。

不讓孩子只靠運氣長大 衛福部：5年投入819億元升級社安網

電影「失樂園」（That Burning House）今舉辦特映會，劇中描繪安置兒少、育幼機構與社工面對的艱困處境，引發各界對兒少安置制度的關注。衛福部次長呂建德會後表示，「台灣每一個孩子，都不應只靠運氣長大」，政府有責任打造公平的成長環境，未來將持續擴大社會安全網與替代性照顧制度，接住每位脆弱兒少。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。