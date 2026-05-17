「十大傑出女青年」頒獎暨金鳳獎60周年慶 陳淑珠、張平沼蒞會祝賀

5月為溫馨、感恩的季節。中華民國「十大傑出女青年」第27屆頒獎典禮暨金鳳獎60周年慶，今(2026)年5月10日母親節假台北市徐州路2號庭園會館盛大舉行。中華民國婦女會總顧問陳淑珠偕同夫婿財團法人燿華文教基金會總裁張平沼，代表協辦單位親臨祝賀大會圓滿成功。

活動當天氛圍熱鬧溫馨，包括：前立法院院長王金平、海基會前董事長洪奇昌、台北市副市長林奕華、宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮等各界代表均親自到場祝賀。主辦單位十大傑出女青年協會理事長蔡淑貞首先為榮譽理事長張雪琴、榮譽理事長紀政、總顧問陳淑珠披掛彩帶並獻花致意。

張平沼在貴賓致詞時表示，因為家中有很多女性成員，所以他格外尊重女性，也希望社會能多給女性機會、創造兩性平等的和諧，期許大家一起為國家的未來全力以赴。

緊接著，大會舉行頒獎典禮，今年遴選出「十大傑出女青年」十名、「標竿女青年」八名及「優秀女青年」七名，共25名當選人。依序為：十大傑出女青年陳苓諭、謝蕓梃、施宜君、廖幼梅、吳佩珊、黃鈺雯、林書玉、李伊伶、何相儀、陳巧燕。標竿女青年：林玉君、耿明誼、邱薇樺、鄭婉汝、何金敏、劉倩妏、李明璇、林藝。優秀女青年：鍾葦怡、周美秀、張雅媗、黃湲真、陳渝淇、江亞倩、符少綺。今年獲獎的女性橫跨醫藥、科技、教育、司法、國防等多領域，展現青年女性的專業實力與公共影響力。

最後，由全體理監事上台切蛋糕祝賀，以及所有貴賓與當選人一齊上台合影留念，並由蔡淑貞一一向在場所有女性獻上康乃馨祝福大家有個愉快的母親節，大家在歡樂聲中舉杯祝福金鳳六十華誕永續、傳承。