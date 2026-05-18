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健康你我他／遵醫囑服藥 出門戴口罩

聯合報／ 文／亦耘（中市北區）
睡覺前噴鼻噴劑後，在床頭備一件薄外套，起床前先披上，避免接觸到冷空氣就打噴嚏。圖／亦耘提供
睡覺前噴鼻噴劑後，在床頭備一件薄外套，起床前先披上，避免接觸到冷空氣就打噴嚏。圖／亦耘提供

春夏交替、秋去冬來季節轉變，我的過敏性鼻炎就頻頻發作，告訴我要變天了。

剛搬新家沒多久，鼻腔總是感覺癢癢的，忍不住就會大打噴嚏，以為是裝潢材料如甲醛類刺激了鼻黏膜，或是新添購家具與裝潢夾層成了塵蟎和黴菌的溫床而引起鼻過敏；曾懷疑是為了解決鼻毛外露，有時手癢拔鼻毛而損傷毛囊，導致其阻擋空氣中的灰塵、病毒和過敏原的功能降低，加重鼻腔過敏反應，出現打噴嚏、鼻塞、流鼻水等症狀。

試過各種解決方法：除濕機、空氣清淨機、定期清洗、曝曬寢具等，但效果不彰。只好求診耳鼻喉科，確診是過敏性鼻炎，拿了口服藥與鼻噴劑，醫師說是保養的藥，叮嚀要耐心連續服用3個月就會好了，也提醒我避免出入花粉紛飛與燒香拜拜煙燻之地，出門時可戴上口罩。

在晚上睡覺前，噴了噴鼻噴劑後，我還會在床頭備妥一件薄外套，醒來離開溫暖被窩前先披上，避免清晨一接觸到冷空氣就噴嚏連連。

畢竟歲月會改變人的體質，要多運動增加抵抗力。有不舒服，千萬不要諱疾忌醫，應及時就診不拖延，預防與治療雙管齊下，才是上上策。

過敏性鼻炎

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