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一覺醒來脖子卡卡 中醫教你自救

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
近期天氣變化大，吹電風扇睡覺會讓頸部受寒導致肌肉痙攣，容易出現落枕。本報資料照片
近期天氣變化大，吹電風扇睡覺會讓頸部受寒導致肌肉痙攣，容易出現落枕。本報資料照片

早上起床，發現脖子卡卡轉不動，可能「落枕」了。中醫師陳威震表示，這種頸部疼痛屬於急性頸椎關節周圍炎，是常見的急症之一，除了睡姿不良或長期頸部勞損，夏天吹電風扇睡覺，也會讓頸部受寒導致肌肉痙攣，活動度受限。

落枕主因包括衛氣不固、氣血瘀滯，導致頸部經絡阻滯。

陳威震建議，落枕的急救可採取「冰敷」來減輕發炎，搭配「遠端取穴」緩解疼痛，通常3至5天內可自行緩解，但不要劇烈或強行扭轉脖子，以降低再次拉傷風險。

落枕到底要冰敷還是熱敷？陳威震指出，「痛就冰敷，痠就熱敷」，急性期表現以疼痛、腫脹為主，可選擇冰敷並包紮固定，降低發炎反應；急性疼痛緩解後，改用熱敷、推拿、按摩等，熱敷能加強氣血循環，推拿及按摩則能放鬆肌肉。

陳威震說，中醫治療強調「遠端取穴」，利用手臂上的「落枕穴」，待中醫師下針後嘗試轉動脖子，疼痛通常瞬間減輕一半以上。且搭配正確生活習慣與姿勢調整，通常能有效縮短恢復時間，若不適症狀持續且無法緩解，應盡快就醫診治。

按壓2穴位舒緩痠痛：

1.落枕穴

位置：在第二掌指關節與第三掌指關節的中間，往下約1公分。

手指按壓同時緩慢左右擺動頭部約10次，左右手可交換按壓，疼痛慢慢減緩。

2.後溪穴

位置：握拳時小指側最突起的地方。

手指按壓並讓頭上下緩慢擺動10次，疼痛減輕、活動角度增加。

中醫

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