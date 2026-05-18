健康主題館／不是瘦了就健康 小心肌肉流失

新一代減重藥物讓體重下降變得更有效率，但「瘦得快」是否等於「瘦得健康」？在「2026年歐洲肥胖醫學年會（ECO2026）」中，抗肥胖藥物治療成為最夯議題。研究指出，隨著腸泌素藥物快速發展，肥胖治療已進入全新階段，臨床照護不能只看體重機上的數字，要進一步關注營養、肌肉、身體功能與心理健康。

過去藥物減重效果有限，但新一代藥物已大幅改變治療模式。研究顯示，腸泌素藥物semaglutide2.4mg，平均體重下降約14.8%；tirzepatide15mg平均體重下降約20.8%。這代表抗肥胖藥物的效果，已逐漸接近過去減重手術才常見的幅度，也讓肥胖治療從「能不能瘦」，進入「如何安全、有效、保功能地瘦」的新時代。

抗肥胖藥物易致營養不足

不過，體重下降不必然等於健康改善。新一代抗肥胖藥物常見惡心、嘔吐、腹瀉、便祕與食欲下降等副作用。若病人因此吃得太少，可能導致熱量、蛋白質、維生素與礦物質攝取不足。研究模型顯示，若能量攝取減少50%，高達72%的病人可能出現蛋白質攝取不足；真實世界資料也發現，使用腸泌素藥物後12個月內，超過20%病人出現新的營養缺乏診斷，包括貧血、維生素D缺乏與肌肉流失。

然而，減掉的體重不全都是脂肪，多項臨床試驗的身體組成資料顯示，肌肉流失可能占總減重約26%至40%。換句話說，病人雖然體重下降，但若同時流失過多肌肉，可能造成基礎代謝率下降、體力變差、活動能力降低，甚至增加肌少型肥胖與虛弱風險。

因此，抗肥胖藥物不應單獨使用，而應搭配完整的「蛋白質處方」與「運動處方」。減重期間，蛋白質建議攝取量，應以個人體重做調整（每日1.0–1.6g/kg），且每日最低至少攝取60g；運動建議每周進行2至3次阻力訓練，並搭配每周150至300分鐘有氧活動。藥物可以幫助體重下降，但蛋白質與阻力訓練才是保住肌肉與身體功能的關鍵。

研究也指出，臨床追蹤不能只看體重，應監測「減重品質」。理想目標是每減少4公斤體重，至少3公斤來自脂肪，肌肉流失控制在1公斤以內。除了體重之外，追蹤項目也應包括腰圍、握力、5次坐站測試，以及病人日常活動能力是否變差，例如是否更容易疲倦、無力或行動不便。

食慾下降需留意壓力轉移

除了身體組成與功能，心理健康也不能忽略。腸泌素類藥物可降低食物渴望與所謂的食物雜音（food noise），讓病人不再一直想吃東西；但同時也可能改變大腦的獎賞系統。部分病人過去習慣用食物紓壓，當食物不再具有相同的安慰效果時，焦慮、憂鬱或其他心理壓力可能浮現，甚至可能轉向酒精、購物或其他不健康行為作為替代。

因此，治療過程中也應常規篩檢飲食疾患、情緒變化與物質使用風險。

肥胖治療的新標準，不再只是追求體重下降多少，而是要同時達成脂肪下降、肌肉保存、營養足夠、功能維持與心理穩定。真正成功的減重，不只是讓病人變瘦，而是讓病人瘦得安全、瘦得有力量，也瘦得更健康。