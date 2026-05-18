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健康名人堂／醫院數位轉型是刻不容緩的基礎工程

聯合報／ 陳適安／BTC委員、工研院院士

AI正以前所未有的速度重塑人類歷史。智慧醫院和各式AI應用在近年來成為醫界顯學與追求目標。然而，先進的AI應用若缺乏穩固的基礎設施，將如同空中樓閣。數年前，筆者曾經提出一個重要觀念，醫院不一定需要急於追求前端AI開發，但「數位轉型」是刻不容緩的基礎工程。

什麼是醫院數位轉型？數位轉型的本質，在於優化數位基本功。若是住院醫師抱怨電腦老舊、影像傳輸太慢，這可能是因為容量和流量不足。改進這些數位基本建設，是數位轉型的一部分，特別是建置大規模資料庫和大型語言模型，需要強大運算力；軟體也同樣重要，例如系統與醫務管理優化、電子病歷、結構化報告等基礎建設等。

數位轉型是智慧醫療發展關鍵，數據的「品質」與「交換性」尤其重要，這些仰賴結構化資料。以病歷報告為例，傳統口述紀錄或自由書寫，個人描述習慣不同，若描述患者心臟，可能需要說明肥厚部位與嚴重程度等。描述愈完整，作為資訊交換的應用程度就愈高。個人描述方法與程度不同，若未統一規格，日後就會發現資料參差不齊。

醫療資訊化程度存在落差

透過病歷結構化，以及敘述性文字轉化為標準化表單，可以完整、精確地反映臨床狀況。結構化表單需要具備深厚的臨床邏輯，兼顧臨床實用性與教學意義。結構化資料有助分類、儲存和後續搜尋、分析，進而為大數據分析與AI模型訓練奠定優質基礎。結構化病歷以及表單格式化，尚需大家多多努力來完成。

台灣擁有強大的ICT產業背景，但是醫療體系的資訊化程度卻存在顯著落差。部分醫療機構在健保申報、申覆流程上仰賴人工作業，缺乏足夠的資訊量能來協助。健保署每改一次給付規定，外包資訊公司前來協助，太複雜的問題也難以解決。

醫院處理資訊的能力，仰賴數位基礎建設，投資軟硬體，但是投資效益量化困難。相較於醫療設備有明確的投資報酬率，數位基礎建設的效益，主要體現在流程效率與醫療品質的隱形提升，以致院方在資源分配上可能相對保守。

另外，跨領域人才斷層，醫療專業高度複雜，且醫院薪資條件難與科技產業競爭，以致頂尖資訊人才的順利招募與留任率低。

為了讓未來工程師對醫療資訊產生更多了解與興趣，國內一些醫療體系與大學合作，在數年前開始透過實習機制或參與數位醫療研究工作，讓電資學生提早了解數位醫療實務，期望有助於緩解人才困境。

數位基建應納進評鑑指標

國家級「醫療健康數據公司」的成立，各醫院電子化、結構化、標準化的完整度，將直接影響國家生技數據鏈的成效。「生技產業策略諮議委員會（BTC）」專家在114年已達成共識，將「數位基礎建設」納入醫院評鑑指標。健康台灣的深耕計畫也將智慧醫療納為第三範疇。數位轉型及智慧轉型不只是技術升級，更是管理思維的變革。落實基礎建設，台灣的智慧醫療將從願景走向實踐，在AI醫療浪潮中持續前進。

延伸閱讀

從數位轉型與永續經營趨勢 探索企業AI人才需求

元培醫事科大 結合科技與人文打造AI時代醫事人才

中山醫大打造跨域醫療人才 專業、證照與產業接軌並進

中國科技大學 培養AI跨域關鍵力

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