未來1周無鋒面！白天高溫狂飆36度 午後慎防雷陣雨

明天各地依然是多雲到晴的天氣，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天中南部高溫上看36度，周三前各地都是好天氣，周四、周五桃園以北、台東、恆春半島有零星短暫降雨，周末午後北東有局部雷陣雨，其中宜蘭、北部山區雨勢最為明顯。

曾昭誠說，未來10天沒有明顯的鋒面系統，明（18日）各地大致維持多雲到晴的夏季型天氣，清晨至上午海陸風輻合也有可能帶來零星短暫陣雨，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部、新竹以南山區有局部雷陣雨，南部山區有局部大雨發生機率。

周二、周三（19、20日）環境風場轉為東南風，各地仍維持多雲到晴的天氣，台東、恆春半島有零星短暫降雨，午後大台北、宜蘭、各地山區有局部雷陣雨。

周四、周五（21、22日）受到長江口鋒面偏北影響，桃園以北、台東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、宜蘭、花蓮、各地山區有局部雷陣雨。

周六、周日（23、24日）環境風場轉為西南風，各地變成多雲的天氣，午後大台北、宜蘭、花蓮、中部以北山區有局部雷陣雨，其中「宜蘭、北部山區」雨勢較為明顯。

溫度部分，曾昭誠指出，未來1周各地白天高溫均可上看30度，中南部33至35度，南部近山區高溫甚至上看36度；夜晚及清晨各地低溫則約22至25度。