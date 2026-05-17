全台熱烘烘！各地高溫上看30度 南部山區午後防局部大雨

中央氣象署表示，本週天氣相對穩定，降雨以午後雷陣雨為主，明天在南部山區留意可能有局部大雨發生；各地偏熱，高溫有機會達攝氏30度以上。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，本週天氣穩定，各地白天晴朗偏熱，降雨以午後雷陣雨為主，不過隨著環境風場轉變，午後雷陣雨的範圍也略有不同。

曾昭誠表示，明天為偏東風，各地多雲到晴，東半部、恆春半島有短暫雨，午後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，特別提醒南部山區可能有局部大雨發生；另外，明天清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨。

曾昭誠指出，19、20日轉偏南風，各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、宜蘭地區及各山區有局部短暫雷陣雨；21、22日轉偏西南風，水氣稍增，桃園以北、台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、宜花地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

曾昭誠說，23、24日仍然是偏西南風，各地為多雲，午後宜蘭地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，大台北、東部地區及中部山區為零星短暫雷陣雨。

曾昭誠提到，目前觀察6月之前鋒面大致上都位在長江流域或台灣北部海面，天氣相對穩定，偶有水氣但不多。

氣溫方面，曾昭誠說，未來一週氣溫變化不大，白天各地有機會達30度以上，中南部約33、35度，南部近山區仍有機會達局部36度以上；夜晚、清晨低溫約22至25度。

曾昭誠表示，目前預測5月下旬在菲律賓東方海面可能會有熱帶擾動發展，但由於各國預測仍有分歧，氣象署會持續觀察。