剛果、烏干達爆發伊波拉疫情 疾管署：旅遊疫情建議至第二級「警示」

非洲剛果民主共和國、烏干達爆發伊波拉病毒感染疫情，世界衛生組織（WHO）今天正式宣布構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），我國衛福部疾管署表示，WHO宣布顯示此疫情已具跨境擴散風險與國際公共衛生重要性。因此，今起將剛果及烏干達國際旅遊疫情建議等級，自第一級「注意（Watch）」調整為第二級「警示（Alert）」。

WHO最新資訊，目前疫情主要發生於剛果民主共和國，並已出現跨境傳播至烏干達情形。WHO指出，此次疫情為Bundibugyo型伊波拉病毒（Bundibugyo ebolavirus）所引起，因目前尚無針對該病毒的治療方法或疫苗，且部分病例已進入城市地區，疫情防控面臨高度挑戰。WHO目前評估區域風險為「高」、全球風險則為「低」。

疾管署發言人曾淑慧說，據WHO及國際相關資訊進行風險評估，將剛果民主共和國及烏干達國際旅遊疫情建議等級，自第一級「注意（Watch）」調整為第二級「警示（Alert）」。除了一般的戴口罩、勤洗手，注意手部衛生、呼吸道禮節外，由於伊波拉病毒多是接觸確診者或疑似確診者的體液、血液、分泌物等，如果沒有必要不應進出當地的醫量機構，且避免接觸相關血液等。

據WHO調查，這次疫情爆發可能與當地喪禮習俗有關，曾淑慧說，依當地風俗習慣在喪禮過程中，可能會接觸死者的遺體，呼籲民眾前往當地時，不要參與相關活動或接觸死者的遺體，且伊波拉病毒也可能存在蝙蝠等野生動物，民眾也應避免接觸。

曾淑慧說，如果不慎遭到感染，初期症狀為發燒、肌肉痛、腹瀉、腹痛等，但伊波拉病毒屬於出血型病毒，因此皮膚也可能出現紅斑等出血症狀，甚至引發肝腎損傷、多重器官衰竭。經評估本波疫情對我國整體威脅風險仍低，但考量國際人員往來與全球交通便利性，仍無法完全排除境外移入病例可能性，因此將持續強化邊境監測、醫療通報及防疫整備工作。

曾淑慧提醒，民眾如前往剛果民主共和國、烏干達及周邊疫情地區，應採取加強防護措施，由於伊波拉病毒潛伏期最長可達21天，返國後應進行自主健康管理21天，如出現發燒、倦怠、肌肉痠痛、嘔吐、腹瀉或出血等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史；必要時可撥打1922防疫專線，由疾管署區管制中心協同所在地衛生局協助後續就醫與防疫處置。