「火神的眼淚」導演新作揭安置兒少傷痕 公益特映籲修補社會安全網

由「火神的眼淚」導演蔡銀娟編劇與執導的新作「失樂園」，將鏡頭對準台灣長期被忽視的兒少安置議題，這是國內首部以兒少安置機構與社工為主題的電影，不僅入選北歐規模最大的「塔林黑夜電影節」，更透過孩子、社工與離院青年的視角，揭開替代性照顧體系中的真實困境。

「失樂園」今日在台北舉辦公益特映暨映後座談，特別串連醫師、建築師、心理師、教師與社工等專業團體共同參與，希望藉由電影與公共對話，讓社會重新看見安置兒少與第一線工作者面臨的壓力與挑戰。民進黨提名台北市長參選人、立委沈伯洋應邀出席，強調希望能解決安置家庭的困境。

沈伯洋以身為收養家庭的父親，透過個人生命經驗，呼籲社會重視並改善脆弱家庭與安置孩童的權益。為解決兒少家外安置與寄養家庭的問題，行政院與衛福部已於近年提出「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案，將寄養家庭與團體家庭納入明確的法規資源管理，也讓第一線實務評估更有依據。

根據衛福部統計，目前全台約有4千多名兒童與少年，因家庭暴力、照顧失能、疏忽或其他重大風險，被迫離開原生家庭，進入寄養家庭或安置機構生活。由於隱私與保護需求，這群孩子不容易被社會看見，兒少安置工作也長期由少數第一線工作者默默承擔。

立委林月琴指出，許多進入安置系統的孩子，來自家暴、貧困或多重風險家庭，「安置不是故事的結束，而是另一段艱難成長的開始。」孩子需要的不只是安全住所，更需要穩定的人際關係、心理支持、教育與醫療資源，以及離院後的自立陪伴，若制度支持不足，孩子很可能再次掉進社會安全網的裂縫。

林月琴表示，目前第一線安置工作面臨高工時、高風險、高負荷的工作環境，但卻長期存在人力不足、低薪與資源不穩等問題。當照顧現場缺乏穩定支持，最終承受風險的，不只是工作者，更是那些最需要被接住的孩子。

這次公益特映也提出四大訴求，包括改善兒少安置人力與勞動條件、建立更完整的替代性照顧支持系統、強化政府與民間合作，以及推動跨部會協作，完善兒少保護與社會支持網絡。林月琴強調，兒少安置不只是社福議題，更涉及教育、醫療、司法、勞政與社區支持等多重面向，需要整個社會共同承擔。

台灣全國兒少安置機構聯盟表示，「失樂園」不只是一部電影，更希望成為社會理解兒少安置的重要入口。透過影像與映後對話，讓更多人看見孩子如何在破碎中努力長大，也看見第一線工作者如何在有限資源下，持續接住每一個受傷的孩子。