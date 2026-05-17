白天直飆30度！未來一週持續高溫 吳德榮：注意防曬、防中暑

中央氣象署表示，今天起至週六全台天氣穩定，白天普遍溫暖偏熱，各地高溫約30度以上，南部近山區局部可達36度；東半部雲量偏多，偶有局部短暫雨，西半部則以晴到多雲為主，但午後山區及南部地區仍有局部雷陣雨機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，明日至下週三大氣將更趨穩定，白天「晴熱如夏」，須注意防曬、防中暑，僅山區午後偶有短暫陣雨或雷雨；最新模式顯示，下週二前台灣仍處暖氣團內，下一波鋒面可能10天後才有南下影響跡象，但仍需持續觀察。

2026-05-17 16:18