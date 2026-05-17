台灣家庭旅遊市場趨勢出爐 業者：非單純價格導向

旅遊業者日前公布台灣的家庭旅遊市場趨勢，業者表示，根據調查家庭旅遊將以「家庭」需求為優先考量，像是適合家庭的活動、友善措施等，而非單純的價格導向。

旅遊業者Trip.com日前發布新聞稿公布2026台灣家庭旅遊趨勢，報告中指出，AI科技正重新定義現代家庭的旅遊規劃流程，從點擊幾10個視窗、瑣碎的資料比對，轉化為一鍵式規劃模式。

Trip.com表示，針對台灣市場近千位的消費者行為分析，台灣家長展現出「精準決策」的特點，與全球其他市場相比，台灣與韓國的使用者更偏好在出發前幾天才敲定飯店。

Trip.com說，整體而言，若以平台上另一AI工具為例，其AI輔助訂單量較去年同期增長400%，透過AI工具進行飯店比較，更讓規劃過程中的點擊次數大幅減少80%。

另外，調查中也發現對於台灣25至44歲的家長來說，選擇住宿與航班的首要考量是「適合家庭的餐飲與活動」、「家庭友善設施」與「鄰近兒童景點」，而非單純的價格導向，在規劃上展現出極強的「可控感」需求，偏好步調寬鬆且機動性高的自駕行程。

Trip.com指出，針對台灣常見的「三代同堂」出遊需求，「不爬山」、「少走路」及「必須午休」等特定標籤出現率高，且台灣家長更願意為「更順暢的體驗」支付溢價，例如保證家庭連通房、全包式親子套裝行程、直飛航班減少轉機時間、一站式家庭旅遊方案等。

除了家庭旅遊外，獨旅市場也逐漸擴大，旅遊業者Agoda日前指出，今年1至4月期間，台灣獨旅旅客搜尋量年增16%，顯示「一個人出發」正快速成為旅遊新趨勢，其中，海外獨旅搜尋量成長達20%，高於國旅獨旅的10%。

Agoda指出，日本、韓國依舊是台灣獨旅旅客最愛，東京、首爾、大阪持續穩坐熱門搜尋榜，不過，近年最強黑馬則是韓國釜山，搜尋量年增高達71%，成為台灣獨旅族最新人氣城市。

Agoda表示，日本福岡與札幌搜尋量也分別成長51%與33%，顯示台灣獨旅旅客越來越偏好適合短天數、步調舒服的城市旅行，像是結合美食、購物、咖啡廳與在地文化體驗的「慢步調城市旅遊」，正在東北亞快速升溫。