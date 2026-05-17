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WHA將舉行 台灣、美洲民間團體前往日內瓦發聲要求WHO應納入台灣

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
多個來自台灣與美洲的民間團體也在日內瓦國際廣場發聲抗議，不論美國對於WHO的態度如何調整，台灣參與WHO的意志和決心都不應有所改變。圖／台灣醫界聯盟提供
多個來自台灣與美洲的民間團體也在日內瓦國際廣場發聲抗議，不論美國對於WHO的態度如何調整，台灣參與WHO的意志和決心都不應有所改變。圖／台灣醫界聯盟提供

第79屆世界衛生大會（WHA）5月18日於日內瓦舉行，台灣是第10年缺席。為此，醫師公會全聯會率團赴日內瓦出席WHA周邊活動，表達參與WHA的決心；多個來自台灣與美洲的民間團體也在WHA舉行前，在日內瓦國際廣場發聲抗議，要求世界衛生組織（WHO）應納入台灣。

醫師公會全聯會表示，理事長陳相國組團率領理事林聖哲、秘書長張必正、台大醫院雲林分院院長馬惠明，赴日內瓦出席WHA周邊活動，代表台灣醫界發聲，表達台灣不能被隔絕於世界衛生體系之外，以及參與WHA的決心。

醫師公會全聯會代表一行人抵達日內瓦當日，前往日內瓦火車站參與由台灣民間團體發起的宣達活動，席間陳相國受邀致詞，說明健康是基本人權，任何一個國家都不應被排除在國際合作網絡之外。本會代表一行人並與由「台灣醫藥衛生青年聯盟」所組成的「2026年世界衛生大會台灣青年團」共同合影，鼓勵學生們的參與及經驗傳承。

於此行前，本會於今年5月8日舉行「台灣21大醫事團體聯合國際記者會」，向WHO表達守護全球健康不是少數人的責任，而是全人類共同的責任。而今日本會代表引領台灣21大醫事團體的共同使命，在日內瓦與來自全世界的各個團體，一同捍衛台灣及全球人民的健康權。

多個來自台灣與美洲的民間團體也在日內瓦國際廣場發聲抗議，台灣醫界聯盟執行長林世嘉說，聯合國秘書長譚德賽在10年任期中，並未扮演好全球最高衛生機構的「掌門人」的角色，從對外論述、組織財務、高階人事等，都已被系統性地改造，這是全球民主國家必須重視的風險。

北美台灣人醫師協會（NATMA）醫師林榮松則強調，參與台灣加入WHO的行動已有30年，對於本年度WHO仍然未邀請台灣出席大會，感到憤怒與遺憾，但仍然強調台灣應持續發聲、聲勢也不該減弱。

台中市醫師公會副理事長林恆立指出，台灣已有共識，要更深入地參與國際社會、並提出我們的貢獻，不論美國對於WHO的態度如何調整，台灣參與WHO的意志和決心都不應有所改變。

林世嘉指出，台灣仍然受到眾多友邦和民主國家的支持，呼籲WHO應讓台灣有意義地參與全球衛生事務、加入國際公約和各種WHO技術性機制等，預期在未來幾天中，從各國部長發言、技術性會議討論中，都應能夠看到友邦、理念相近的歐美國家對台灣的聲援，相信本次大會台灣的聲量不會輕易消失。

醫師公會全聯會理事長陳相國抵達日內瓦後，前往日內瓦火車站參與由台灣民間團體發起的宣達活動，席間受邀致詞，說明健康是基本人權，任何一個國家都不應被排除在國際合作網絡之外。圖／取自醫師公會全聯會網站
醫師公會全聯會理事長陳相國抵達日內瓦後，前往日內瓦火車站參與由台灣民間團體發起的宣達活動，席間受邀致詞，說明健康是基本人權，任何一個國家都不應被排除在國際合作網絡之外。圖／取自醫師公會全聯會網站

WHA 日內瓦 WHO

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