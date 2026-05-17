聽新聞
0:00 / 0:00
影／環團高喊台灣沒有缺電 呼籲政府勿輕率重啟老舊核電
多個環團與全台22縣市代表下午齊聚呼籲「拒絕重啟、面對核廢」，地球公民基金會副執行長黃靖庭主持活動，提出三大訴求，包括反對核三重啟、審查不應草率、落實核電三原則與強化防災，呼籲政府切勿輕率重啟老舊核電，應明確回答「核廢要放哪」，並高喊台灣沒有缺電。
台灣環境保護聯盟會長謝志誠發言表示，台灣到底有沒有缺電？整理從去年5月18號到今年昨天364天裡面，備轉容量率超過10%，也就是供電充裕的天數有336天，供電吃緊也就是備轉容量率介於10%到6%的有28天，也就是台灣在非核家園的這一年，並沒有像「核電幫」對台灣的詛咒，指台灣一旦「非核家園」會缺電、經濟崩盤、產業出走，過去這一年台灣的經濟並沒有崩盤，股市從兩萬三萬到四萬。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。