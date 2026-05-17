影／環團高喊台灣沒有缺電 呼籲政府勿輕率重啟老舊核電

國內罹患糖尿病人數超過200萬，許多患者常出現皮膚瘙癢，令人難受。陳小姐罹患第二型糖尿病多年，近半年出現全身性皮膚搔癢，尤其晚上最嚴重，常常癢到睡不著，雙腿甚至抓到破皮流血。她原本以為只是冬天乾燥，自行擦乳液卻效果有限。經中醫診斷發現，陳小姐除了血糖控制不穩，伴隨口乾、疲倦、失眠與手腳發熱等問題，多為糖尿病控制不佳所發出的警訊。

2026-05-17 11:45