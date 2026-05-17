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影／環團高喊台灣沒有缺電 呼籲政府勿輕率重啟老舊核電

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
多個環團與全台22縣市代表下午齊聚呼籲反對核電復活，呼籲政府切勿輕率重啟老舊核電。記者蘇健忠／攝影
多個環團與全台22縣市代表下午齊聚呼籲反對核電復活，呼籲政府切勿輕率重啟老舊核電。記者蘇健忠／攝影

多個環團與全台22縣市代表下午齊聚呼籲「拒絕重啟、面對核廢」，地球公民基金會副執行長黃靖庭主持活動，提出三大訴求，包括反對核三重啟、審查不應草率、落實核電三原則與強化防災，呼籲政府切勿輕率重啟老舊核電，應明確回答「核廢要放哪」，並高喊台灣沒有缺電。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠發言表示，台灣到底有沒有缺電？整理從去年5月18號到今年昨天364天裡面，備轉容量率超過10%，也就是供電充裕的天數有336天，供電吃緊也就是備轉容量率介於10%到6%的有28天，也就是台灣在非核家園的這一年，並沒有像「核電幫」對台灣的詛咒，指台灣一旦「非核家園」會缺電、經濟崩盤、產業出走，過去這一年台灣的經濟並沒有崩盤，股市從兩萬三萬到四萬。

多個環團與全台22縣市代表下午齊聚呼籲「拒絕重啟、面對核廢」，呼籲政府切勿輕率重啟老舊核電，應明確回答「核廢要放哪」，並質疑台灣缺電說。記者蘇健忠／攝影
多個環團與全台22縣市代表下午齊聚呼籲「拒絕重啟、面對核廢」，呼籲政府切勿輕率重啟老舊核電，應明確回答「核廢要放哪」，並質疑台灣缺電說。記者蘇健忠／攝影

地球公民基金會副執行長黃靖庭（左二）主持環團「拒絕重啟、面對核廢」活動，呼籲政府切勿輕率重啟老舊核電，並高喊台灣沒有缺電。記者蘇健忠／攝影
地球公民基金會副執行長黃靖庭（左二）主持環團「拒絕重啟、面對核廢」活動，呼籲政府切勿輕率重啟老舊核電，並高喊台灣沒有缺電。記者蘇健忠／攝影

非核家園 核電

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