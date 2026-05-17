長期耳悶好難受！一照驚見「耳膜一圈黴菌」 醫警告：恐侵襲耳膜

弘育聯合診所在臉書分享一則耳鼻喉科臨床案例，一名中年男性因耳朵曾接受手術，長期感到耳悶不適，持續數月後前往就診，希望釐清原因。

林福民醫師接手後，使用耳內視鏡進行檢查後發現，患者過去手術的位置，耳膜周圍出現一大圈黴菌生長情況，也就是耳部組織出現發霉現象。

經過清除黴菌處理後，患者耳悶不適的症狀隨即獲得改善，顯示感染與不適之間具有直接關聯性，並在治療後獲得緩解。

弘育聯合診所說明，台灣環境較為潮濕，耳朵本身也可能成為黴菌容易生長的環境，特別是在外耳感染情況下，可能進一步影響耳膜區域。

臨床上，外耳黴菌感染有時會延伸至耳膜，且處理上相對較為困難，需要較高技術進行清除與治療，因此通常建議由耳鼻喉專科醫師進行檢查與處理。

提醒大家，若出現長期耳悶不適且未改善的情況，醫師建議應及早就醫檢查，以確認是否存在感染或其他耳部問題，避免症狀持續惡化。