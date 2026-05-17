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白天累爆晚上卻睡不著？ 醫揭失眠兇手：全因晚餐3禁忌

聯合新聞網／ 綜合報導
胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書分享，許多人以為失眠單純來自壓力或焦慮，但實際上，生活習慣也可能是關鍵因素之一。 示意圖／ingimage
胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書分享，許多人以為失眠單純來自壓力或焦慮，但實際上，生活習慣也可能是關鍵因素之一。 示意圖／ingimage

在門診與生活觀察中，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書分享一種常見情況「白天忙碌疲憊，但到了晚上卻反而睡不著」。許多人以為失眠單純來自壓力或焦慮，但實際上，生活習慣也可能是關鍵因素之一。

黃軒表示，有些人白天工作結束後，晚上會選擇吃炸雞、配啤酒、宵夜燒肉或麻辣鍋等飲食，結果即使身體疲憊，躺上床後卻出現難以入睡或半夜頻繁醒來的情況，也有人即使睡滿時間，仍感覺疲倦。

在門診案例中，一位四十多歲科技業主管表示失眠已持續半年，嘗試過褪黑激素、白噪音與冥想App，但效果有限。詢問其晚餐時間與內容後，發現常在晚間九點後進食，且包含燒烤、炸物與啤酒等食物。

黃軒指出，部分人容易忽略晚餐與睡眠的關聯性。即使身體已感疲累，但進食後可能仍處於消化與運作狀態，使得入睡困難，或出現夜間胃部不適、醒來等情況。

近年睡眠醫學逐漸重新檢視晚餐內容對睡眠的影響，包含高油脂、重鹹、紅肉、油炸與酒精等飲食習慣，被認為可能與睡眠品質變差有關，並影響夜間身體的休息狀態。

另外，高油與酒精可能與胃食道逆流、交感神經活化及體溫波動有關，而酒精雖可能讓人較快入睡，但後半夜睡眠容易變淺且破碎，進而影響整體睡眠品質。

對此，黃軒提醒，很多人的失眠不一定始於壓力，而可能是「太晚、太油、太重口味」的那一頓晚餐導致。不過如果已經發現自己長期失眠，也不要「只怪晚餐」，有時候，真正該處理的疾病，是身體早就在以失眠發出警訊。

黃軒補充，研究還發現，睡眠越破碎的人，越容易在早餐選擇高糖、高熱量食物。更會因為起床越晚，早餐熱量通常越高。睡眠不足的人，膳食纖維攝取通常也會更差，就這樣成為了很多人發胖的惡性循環。

失眠 睡眠品質 壓力

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