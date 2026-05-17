大蒜不輸保健食品！切開才有「這成分」最殺菌 專家讚：保健效果極佳

台灣國產大蒜一年僅收成一次，主要產季集中在每年3月到4月，此時採收的蒜頭水分充足、香氣最濃郁。日前「韋恩的食農生活」在臉書分享，大蒜雖然具有明顯氣味，但其所含機能性成分與保健效果長期受到關注，甚至被認為在食品功能性上具一定討論度。

「大蒜臭是真的，但很多人不知道大蒜的保健效果，其實不輸任何保健食品」。大蒜氣味主要與「蒜素」有關。新鮮大蒜被切開後，蒜胺酸會在蒜胺酸酶作用下轉化為蒜素，進而產生強烈氣味，而蒜素後續會再形成多種有機硫化合物。

韋恩說明，上述有機硫化合物被認為與大蒜主要保健效果有關，包括殺菌與抗病毒等作用，因此在部分資料中，大蒜也被稱為「窮人的盤尼西林」，研究也顯示大蒜對降低血壓、改善膽固醇有一定的幫助。

文末，韋恩指出，大蒜含有維生素B1、B6、B2、維生素C及多酚等成分；此外，大蒜發芽後仍可食用，僅蒜素轉化產生變化，但整體保健成分並未消失。

韋恩補充，「黑大蒜」是近年台灣越來越常見的加工型態之一，黑大蒜是來自日本的工藝，首先將大蒜在特定溫溼度環境下熟成數個月，轉黑變甜後，同時保留甚至增加某些抗氧化成分，不過卻能夠幾乎去除了蒜臭，對不喜歡蒜味的人是更友善的選擇。