快訊

雨區擴大！午後雷雨來了 5縣市大雨特報

與邰智源對話掀風波！被質疑國籍 賈永婕親回「只有中華民國護照」

聽新聞
0:00 / 0:00

「空腹喝橄欖油護胃、排毒？」 營養師：喝錯恐變胖、胃食道逆流加劇

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
營養師提醒，有胃食道逆流、胃潰瘍或容易腹瀉的人，空腹喝油可能刺激胃酸分泌或加重逆流與腹瀉症狀。圖／123RF
營養師提醒，有胃食道逆流、胃潰瘍或容易腹瀉的人，空腹喝油可能刺激胃酸分泌或加重逆流與腹瀉症狀。圖／123RF

近年掀起一股「空腹喝油」風潮，不少民眾習慣早晨空腹喝一匙橄欖油，甚至加入檸檬汁，宣稱能清腸排毒、顧胃養顏或改善便祕。營養師提醒，空腹喝油並非人人適合，若本身飲食油脂已足夠，再額外補充油脂，反而可能增加熱量攝取、導致體重上升；對胃食道逆流、消化功能差的人來說，更可能讓症狀加劇。

長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖表示，臨床上確實會建議部分族群適度補充油脂，例如體重過瘦、食量不足的長者，或慢性腎臟病患者，這些人容易熱量攝取不足，適度增加油脂可提升飽足感，也有助維持營養狀態。除了炒菜時可多加一些油，也可少量補充植物性油脂。

至於坊間流傳「空腹喝橄欖油能幫助排便」，徐佳靖指出，這種效果未必來自橄欖油本身，而是食物進入腸胃後刺激「結腸反射」，進而促進腸道蠕動。尤其正在減重、長期低油飲食的人，本來就容易因油脂攝取不足而便祕，當重新補充油脂後，確實可能出現「潤腸」效果。

徐佳靖強調，「喝油護胃」的說法並沒有足夠科學證據支持，並非早上空腹喝油就能養胃、保養消化道。事實上，油脂具有延緩胃排空的特性，若本身有胃食道逆流、胃脹氣、消化不良等問題，大量油脂反而可能讓胃部停留時間變長，加重不適。

在油品選擇上，徐佳靖建議，以橄欖油、苦茶油等富含不飽和脂肪酸的植物油較佳，椰子油因飽和脂肪比例較高，不適合作為長期大量補充的油脂來源。網路上流行在橄欖油中加入檸檬汁、胡椒等調味，其實多半只是改善口感，並非有特殊保健功效。

「最重要的是總熱量控制。」徐佳靖說，油脂攝取仍應納入每日總熱量計算，一般建議每日脂肪攝取量約占總熱量20%至30%。如果平常已是外食族、飲食油脂偏高，又額外空腹喝油，很容易熱量超標，長期下來體重自然上升。

徐佳靖舉例，需要補充油脂的個案，通常只建議一次約5cc、即1小茶匙左右，熱量約45大卡，屬於相對可控制的範圍，不建議過量。日常保養的重點仍在於個人體質、疾病狀況與整體飲食內容。若本身已油脂攝取足夠，不需要刻意額外補充；若有慢性病、腸胃問題，應先諮詢醫師或營養師，避免「養生不成反傷身」。

胃食道逆流 橄欖油

延伸閱讀

熱量標示範圍超寬 作家揭秘日本魚罐頭：冬季可開箱幸運好鯖魚

凌晨醒來就睡不著！中醫5解方對抗「早醒型失眠」：別吃太清淡

你信任的養生觀念有錯？醫曝 6 大迷思：低脂未必健康、多吃再運動仍會胖

46歲湯唯凍齡身材保養5秘訣：季節補湯、養生薑茶菜單熟齡女性必學

相關新聞

出門帶傘！2縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

中央氣象署下午14時05分針對高雄等發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(17)日高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

「空腹喝橄欖油護胃、排毒？」 營養師：喝錯恐變胖、胃食道逆流加劇

近年掀起一股「空腹喝油」風潮，不少民眾習慣早晨空腹喝一匙橄欖油，甚至加入檸檬汁，宣稱能清腸排毒、顧胃養顏或改善便祕。營養師提醒，空腹喝油並非人人適合，若本身飲食油脂已足夠，再額外補充油脂，反而可能增加熱量攝取、導致體重上升；對胃食道逆流、消化功能差的人來說，更可能讓症狀加劇。

熱量標示範圍超寬 作家揭秘日本魚罐頭：冬季可開箱幸運好鯖魚

鯖魚罐頭熱量竟然像在「抽卡」？作家魚漿夫婦近日在臉書分享一張日本網友發佈的鯖魚罐頭標籤照片，只見熱量欄竟標示「142～557kcal」，巨大落差讓原PO看傻問「什麼意思？」、「是抽卡嗎」貼文曝光後，也立刻引發熱烈討論。

糖尿病患全身癢不停…洗澡再多還是癢 醫：根本問題不是皮膚而是這個

國內罹患糖尿病人數超過200萬，許多患者常出現皮膚瘙癢，令人難受。陳小姐罹患第二型糖尿病多年，近半年出現全身性皮膚搔癢，尤其晚上最嚴重，常常癢到睡不著，雙腿甚至抓到破皮流血。她原本以為只是冬天乾燥，自行擦乳液卻效果有限。經中醫診斷發現，陳小姐除了血糖控制不穩，伴隨口乾、疲倦、失眠與手腳發熱等問題，多為糖尿病控制不佳所發出的警訊。

卵巢癌病患5成是晚期！ 醫籲：「腹脹、易飽、頻尿」是警訊

衛福部最新公布的國人十大死因統計，卵巢癌位居台灣十大癌症死因第10名，在女性十大癌症死因中則排名第7。因卵巢位於骨盆腔深處，初期症狀不明顯，常被誤認為腸胃不適或泌尿道問題，台中榮總婦女醫學部副部主任兼婦科主任呂建興表示，長期腹脹、易飽、頻尿是警訊，導致5成患者確診時已是晚期。

雨區擴大！午後雷雨來了 5縣市大雨特報

中央氣象署下午15時30分針對高雄等5縣市發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(17)日南部地區及南投、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。