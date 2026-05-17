「空腹喝橄欖油護胃、排毒？」 營養師：喝錯恐變胖、胃食道逆流加劇

近年掀起一股「空腹喝油」風潮，不少民眾習慣早晨空腹喝一匙橄欖油，甚至加入檸檬汁，宣稱能清腸排毒、顧胃養顏或改善便祕。營養師提醒，空腹喝油並非人人適合，若本身飲食油脂已足夠，再額外補充油脂，反而可能增加熱量攝取、導致體重上升；對胃食道逆流、消化功能差的人來說，更可能讓症狀加劇。

長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖表示，臨床上確實會建議部分族群適度補充油脂，例如體重過瘦、食量不足的長者，或慢性腎臟病患者，這些人容易熱量攝取不足，適度增加油脂可提升飽足感，也有助維持營養狀態。除了炒菜時可多加一些油，也可少量補充植物性油脂。

至於坊間流傳「空腹喝橄欖油能幫助排便」，徐佳靖指出，這種效果未必來自橄欖油本身，而是食物進入腸胃後刺激「結腸反射」，進而促進腸道蠕動。尤其正在減重、長期低油飲食的人，本來就容易因油脂攝取不足而便祕，當重新補充油脂後，確實可能出現「潤腸」效果。

徐佳靖強調，「喝油護胃」的說法並沒有足夠科學證據支持，並非早上空腹喝油就能養胃、保養消化道。事實上，油脂具有延緩胃排空的特性，若本身有胃食道逆流、胃脹氣、消化不良等問題，大量油脂反而可能讓胃部停留時間變長，加重不適。

在油品選擇上，徐佳靖建議，以橄欖油、苦茶油等富含不飽和脂肪酸的植物油較佳，椰子油因飽和脂肪比例較高，不適合作為長期大量補充的油脂來源。網路上流行在橄欖油中加入檸檬汁、胡椒等調味，其實多半只是改善口感，並非有特殊保健功效。

「最重要的是總熱量控制。」徐佳靖說，油脂攝取仍應納入每日總熱量計算，一般建議每日脂肪攝取量約占總熱量20%至30%。如果平常已是外食族、飲食油脂偏高，又額外空腹喝油，很容易熱量超標，長期下來體重自然上升。

徐佳靖舉例，需要補充油脂的個案，通常只建議一次約5cc、即1小茶匙左右，熱量約45大卡，屬於相對可控制的範圍，不建議過量。日常保養的重點仍在於個人體質、疾病狀況與整體飲食內容。若本身已油脂攝取足夠，不需要刻意額外補充；若有慢性病、腸胃問題，應先諮詢醫師或營養師，避免「養生不成反傷身」。