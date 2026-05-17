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今非核家園滿周年 反核團體：賴總統勿吃核電回頭草

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
今天為非核家園滿周年，環保團體表示，在台灣成功達成零核電滿一周年的今日，重啟老舊核電的政治聲音卻再度浮現，令人擔憂。記者李柏澔／攝影
今天為非核家園滿周年，環保團體表示，在台灣成功達成零核電滿一周年的今日，重啟老舊核電的政治聲音卻再度浮現，令人擔憂。記者李柏澔／攝影

去年的今天，核三廠2號機當天晚上10時系統解聯，核能發電量歸零，台灣正式邁入非核家園。環保團體與全台22縣市代表今於台北市張榮發基金會前齊聚呼籲，政府應面核廢拒絕重啟，也向賴清德總統喊話不要再吃核電的回頭草。

面對執政黨對非核家園政策的轉向，環保團體今表示，在台灣成功達成零核電滿一周年的今日，重啟老舊核電的政治聲音卻再度浮現，因此今天舉辦記者會與系列座談會，提出反對核三重啟、審查不應草率、落實核電「核安無虞、核廢有解、社會共識」3原則。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠表示，在去年的今天，台灣正式終結長達46年多的核能發電歷史，成為東亞第一個實現非核家園的國家，但遺憾的是，隨之而來的藍白聯手修法，為老舊核電廠開啟了可申請再運轉的管道，而賴總統竟公開感謝立法院通過「核管法」修正案，為核電重啟提供法源，並指示台電準備將計畫送交審議，等同為非核家園投出核彈級的震撼彈。

來自恆春的教育文化工作者龍昶維指出，從戒嚴時期核三廠建置過程的不透明，到長年以來核安資訊難以被地方居民理解與掌握，恆春人一直都是被迫在第一線承擔風險的人，如果核電廠再次運轉，核廢料就會繼續產生，少數居民就得繼續替整個國家承擔看不見盡頭的代價。

來自澎湖的社區大學講師、台灣樹人會理事長潘翰聲說，核廢料總被丟到離島和原住民地區，這樣的環境並不正義，是難以承受的道義責任。他以澎湖為例，澎湖用海底電纜連結本島，在夏天中午有些時候已經可以做到RE 100。而正在發電的南寮公民電廠，用具體證據破除綠能謠言，呼籲賴總統別想吃核電回頭草，不妨看看離島正在邁向RE 100，別忘了台灣也是個島，他要帶領國家走向哪種未來？

蘭嶼椰油社區發展協會理事長希婻·瑪飛洑（Sinan Mavivo）強調，蘭嶼核廢料場自威權時期設置至今從未真正解決，嚴重侵害原住民族權利，數十年來族人透過請願、提案與和平抗議，要求推動「蘭嶼核廢料遷場暨補償條例」，卻長期遭立法院擱置，形成核電法案推得快，原民正義等不到的荒謬現象，因此在核廢料未獲妥善處理前，任何重啟核電政策都是對蘭嶼的再次傷害。

花蓮在地青年簡子涵則表示，核電在台灣往往是威權體制強加於土地的產物，對於偏鄉居民與蘭嶼的原住民族來說，這不僅是能源選擇，也是長期的環境壓迫，地震又是我們的日常，將核電與核廢料置於地質脆弱、強震頻繁的島嶼上，是對土地與生命最不負責任的豪賭。

非核家園 核電 核三廠

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