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醫界團體赴日內瓦發聲 籲世界衛生組織納入台灣

中央社／ 台北17日電

台灣醫界聯盟與多個民間團體於瑞士時間16日赴三腳椅國際廣場抗議，指世界衛生組織秘書長譚德塞在10年任期內未善盡全球最高衛生機構領導職責，主張世界衛生組織應納入台灣。

世界衛生大會（WHA）將於18日在瑞士日內瓦登場，多個來自台灣與美洲的民間團體齊聚日內瓦，在今年度世界衛生大會舉行前，於日內瓦國際廣場、「三腳椅」塑像前發聲抗議。

台灣醫界聯盟執行長林世嘉在瑞士時間16日晚間透過新聞稿呼籲，全球民主國家應重視中國對於聯合國體系的滲透和侵蝕，譚德塞在10年任期中，並未扮演好全球最高衛生機構的「掌門人」的角色，反而任由世界衛生組織（WHO）被中國系統性地操控。

林世嘉認為，從世界衛生組織對外論述、組織財務、高階人事等，都已被中國系統性地改造，這是全球民主國家必須重視的風險，並合作對抗中國的獨裁力量滲透到國際多邊合作的各個面向。

林世嘉指出，台灣仍然受到眾多友邦和民主國家支持，呼籲世界衛生組織應讓台灣有意義地參與全球衛生事務、加入國際公約和各種WHO技術性機制等。

她預期在未來幾天中，從各國部長發言、技術性會議討論中，都應能夠看到友邦、理念相近的歐美國家對台灣的聲援，相信在今年度的世界衛生大會裡，台灣的聲量不會輕易消失。

北美台灣人醫師協會（NATMA）醫師林榮松表示，參與台灣加入世界衛生組織行動已有30年，對於今年度世衛仍然未邀請台灣出席世界衛生大會，感到憤怒與遺憾，但仍然強調台灣應持續發聲，聲勢也不該減弱，不能屈服於中國的壓力。

譚德塞 日內瓦 瑞士

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