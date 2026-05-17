「像一顆小行星撞擊紐約」 必然古巴爵士四重奏首次來台演出

朱宗慶打擊樂團策辦的TIPC台灣國際打擊樂節周末展開，共計來自10國、11組團隊，共155位音樂家參與。今晚將於國家音樂廳上場的必然古巴爵士四重奏(Dafnis Prieto Sí o Sí Quartet)，領軍人物普列托(Dafnis Prieto)曾獲頒極具盛名的「麥克阿瑟天才獎」，並多次拿下葛萊美獎與提名。他初到紐約發展時，其爆發力十足且具開創性的爵士樂風格，曾被「紐約時報」形容為「像一顆小行星撞擊紐約（hit New York like asteroids )」，震撼了整個紐約爵士圈。

必然古巴爵士四重奏以奔放節奏與細膩即興聞名。團名Sí o Sí 在西文意為「一定要、絕對Yes」，象徵著樂團對創新、節奏與音樂實驗的積極態度。其四重奏編制包括鋼琴、貝斯、薩克斯風與鼓組，作品融合了拉丁節奏、爵士即興與現代音樂結構，以節奏感強烈和即興演出聞名。

必然古巴爵士四重奏團長普列托2000年從古巴來到紐約。那是拉丁爵士樂準備起飛的年代，來自古巴、波多黎各和其他地方的年輕樂手們來到紐約，將本土歌曲形式與各種爵士樂融合在一起，創造出一種全新的音樂風格。普列托在與多個樂隊合作過後，找到自己的風格創立了必然古巴爵士四重奏。必然古巴爵士四重奏不僅保有古巴音樂熱情奔放的靈魂，也展現現代爵士的精緻與狂放。此次是必然古巴爵士四重奏首次在台演出。

今年同時也是朱宗慶打擊樂團成立40周年，本屆台灣國際打擊樂節陣容空前，集結來自台灣、日本、韓國、印度、美國、希臘、法國／伊朗、古巴、荷蘭等10國的155位音樂家參與，連續五天在臺北國家音樂廳帶來九場演出，並有台中國家歌劇院、高雄大東文化藝術中心、衛武營國家藝術文化中心音樂廳之巡演場次。其中多達八組團隊為首度來台演出，展現全球視野下擊樂發展的潮流魅力，與觀眾一同迎接「來自世界的力量」。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。