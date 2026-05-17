熱量標示範圍超寬 作家揭秘日本魚罐頭：冬季可開箱幸運好鯖魚

鯖魚罐頭熱量竟然像在「抽卡」？作家魚漿夫婦近日在臉書分享一張日本網友發布的鯖魚罐頭標籤照片，只見熱量欄竟標示「142～557kcal」，巨大落差讓原PO看傻問「什麼意思？」、「是抽卡嗎？」，貼文曝光後，也立刻引發熱烈討論。

對此，魚漿夫婦解釋，其實鯖魚罐頭熱量差距大，主要與季節、產地以及魚肉部位有關。由於鯖魚本身屬於脂肪含量變化較大的魚種，不同季節捕撈時，油脂量本來就會不同，因此熱量自然會出現明顯落差。他也笑稱，如果買到的是冬季鯖魚，那就是「油脂很多的幸運好鯖魚」。

貼文曝光後，也讓不少第一次看到日本食品標示的網友感到新奇。有人表示，第一次看到熱量直接用區間標示，「真的很像開驚喜包」；也有人笑說，以後開罐前根本不知道自己吃進多少熱量。不過也有網友認為，日本食品標示其實相對誠實，直接把可能範圍列出來，反而比只標單一數字更容易理解實際差異。

近年來，鯖魚罐頭也逐漸成為備受關注的健康食材。根據「SyncHealth部落格」文章指出，鯖魚罐頭富含EPA與DHA等必需脂肪酸，有助促進脂肪燃燒與食慾控制。其中EPA與DHA能幫助白色脂肪細胞轉化為能產熱分解脂肪的「米色脂肪細胞」，同時也能促進GLP-1荷爾蒙分泌，增加飽足感，因此近年常被視為減脂飲食中的熱門食材。

不過，雖然鯖魚罐頭富含蛋白質、鈣質與維生素D，但熱量與脂質確實偏高。以水煮型鯖魚罐頭為例，每100克約含174大卡與10.7克脂肪，因此仍建議控制攝取頻率。營養師也建議，若想作為減重飲食搭配，可優先選擇水煮型、連湯汁一起食用，並以每1至2天1罐為宜，同時搭配運動與整體飲食控制，才能穩定減重。