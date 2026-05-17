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陳志鴻：健康台灣六大支柱切合WHA 台灣模式可借鏡

中央社／ 台北17日電

第79屆世界衛生大會（WHA）18日將在瑞士日內瓦登場，台灣迄今連續10年未收到WHA邀請函。總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻受訪表示，台灣具體落實的「健康台灣六大支柱」，契合WHA的關注重心，健康是基本人權，理當跨越國界，「健康台灣」的成功模式，值得全球觀摩借鏡。

陳志鴻說，這屆WHA聚焦疾病防治、健康促進、醫療韌性、智慧科技、人力資源等議題，並將啟動5年期「全民健康經濟策略草案（2026-2030年）」，呼籲各國將「全民健康（Health for All）」放置於經濟成長、環境永續與社會包容的軸心，要帶動公私部門的健康投資，為當代及未來世代建立一個永續、公平且健康的社會。

對照WHA今年的焦點課題，陳志鴻說，台灣早已超前部署，第一位醫師總統賴清德所提出的「健康台灣」國政願景，即在建立新時代的醫療照護模式，由醫療環境端、人力培育端、智慧技術端、社會責任端與經濟資源端全面展開。賴總統就職2年，「健康台灣」國政願景已具體落實為「健康台灣六大支柱」，逐一命中WHA的關注重心。

陳志鴻強調，賴總統啟動5年新台幣489億元的「健康台灣深耕計畫（2025-2029年）」，不僅是台灣首創，更在引領國際潮流，與WHA即將推出的「全民健康經濟策略草案（2026-2030年）」有異曲同工之效。「健康台灣深耕計畫」由政府帶頭，挹注種子資金，促進健康投資，舒緩財務壓力，有效建立區域聯防、垂直整合的照護生態鏈，提升醫療品質；「健康台灣」的成功經驗，值得複製與傳承至世界醫療衛生體系。

陳志鴻進一步解析「健康台灣六大支柱」的推展與成效。支柱一、推動國家癌症防治計畫：提升早期癌症篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療、建立百億癌症新藥基金，2030年癌症死亡率要降低3分之1。支柱2、888三高防治計畫：三高病人80%進入健康照護網、80%接受生活型態諮詢、80%能夠控制三高達到治療目標，以減少重要器官傷害，才能縮短不健康餘命。支柱3、強化全民心理健康韌性：擴大心理健康支持方案，導入社會情緒教育（SEL）。

他說，支柱4、結合科技強化醫療韌性：啟動5年489億元「健康台灣深耕計畫」，要建立智慧、綠色的醫療韌性生態系。支柱5、優化全民健保永續發展：健康照護型態轉型，邁向以病人為中心的「健康照護」、以全人為中心的「整合照護」、以健康成果導向的「論質計酬」。支柱6、啟動長照3.0十年計畫：超越既有長照質量，強調醫療和長照的整合，提供喘息服務，結合居家、社區、長照、醫療及社福資源。

陳志鴻表示，樂見外交部長林佳龍與衛福部長石崇良率領「醫療公衛台灣隊」主動出擊WHA，並藉「台灣智慧醫療與健康產業展」，擴散「健康台灣」的成功經驗與強韌實力，再度展現Taiwan can help。

WHA 陳志鴻 日內瓦

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