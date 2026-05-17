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捕捉太平洋最美平衡藝術 七星潭疊石藝術季攝影、短影音獎金等你拿

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
「花蓮太平洋國際疊石藝術季」在七星潭藍天廣場登場，縣府表示，太平洋國際疊石攝影比賽、創意短影音創作競賽持續徵件中。記者王思慧／攝影
「花蓮太平洋國際疊石藝術季」在七星潭藍天廣場登場，縣府表示，太平洋國際疊石攝影比賽、創意短影音創作競賽持續徵件中。記者王思慧／攝影

花蓮太平洋國際疊石藝術季」在七星潭藍天廣場登場，結合自然地景、藝術創作與國際交流，吸引國內外藝術家齊聚東海岸。花蓮縣政府提醒，「太平洋國際疊石攝影比賽」及「創意短影音創作競賽」持續徵件中，邀請全台影像創作者把握機會參賽爭取獎金。

縣府表示，今年藝術季推出「疊石攝影比賽」，總獎金達10萬元，徵件主題涵蓋七星潭疊石作品、星空景致及地景互動等內容，不論是海浪拍打中的平衡藝術，或星空下的疊石剪影，都可作為創作題材，徵件截止日期為5月27日。

另外，「疊石短影音創作競賽」總獎金6萬元，徵件至5月31日止，鼓勵民眾以9比16直式短影音形式，拍攝藝術作品展示、活動紀錄、親子互動體驗，以及自然與藝術融合的畫面，並透過社群平台分享，讓更多人認識花蓮海岸之美。

花蓮縣長徐榛蔚表示，疊石藝術季已成為花蓮年度觀光亮點之一，不僅提升在地藝術美學，也透過藝術傳遞療癒與力量，除了競賽活動，接下來假日市集也將於5月23日至24日下午3時至5時登場，集結在地美食、手作與特色品牌攤位。

另外，廣受遊客好評的疊石體驗工作坊也將持續加開場次，讓民眾在欣賞藝術之餘，親身感受疊石創作魅力，享受七星潭海風與慢活氛圍。

「花蓮太平洋國際疊石藝術季」在七星潭藍天廣場登場，縣府表示，太平洋國際疊石攝影比賽、創意短影音創作競賽持續徵件中。記者王思慧／攝影
「花蓮太平洋國際疊石藝術季」在七星潭藍天廣場登場，縣府表示，太平洋國際疊石攝影比賽、創意短影音創作競賽持續徵件中。記者王思慧／攝影

花蓮 花蓮縣政府 藝術

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