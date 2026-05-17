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宜蘭首例自來瓦斯申請 「儲氣槽」地點曝光 五結鄉怒：扛風險用不到

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭目前各家戶使用桶裝瓦斯，欣宜天然氣公司提出申請供應自來瓦斯，發宜蘭縣液化氣體燃料公會不滿，如今「儲氣槽」地點也曝光，預計設在宜蘭市、五結鄉工業區。由於五結鄉並非天然氣接管範圍，恐遭強烈反彈。本報資料照
宜蘭目前各家戶使用桶裝瓦斯，欣宜天然氣公司提出申請供應自來瓦斯，發宜蘭縣液化氣體燃料公會不滿，如今「儲氣槽」地點也曝光，預計設在宜蘭市、五結鄉工業區。由於五結鄉並非天然氣接管範圍，恐遭強烈反彈。本報資料照

宜蘭終於有自來瓦斯了，欣宜天然氣公司年初向縣政府遞件，申請在宜蘭市、羅東鎮設立公用天然氣事業，創下首例；至於「儲氣槽」預定地最近曝光，欣宜計畫將兩處輸儲設備設在「宜蘭市」與「五結鄉」工業區。由於五結鄉並非天然氣接管範圍，「扛風險卻用不到」恐遭強烈反彈。

宜蘭目前全境使用桶裝瓦斯，欣宜天然氣依天然氣事業法提出申請，在2月至3月公告期間，並無其他業者競爭。由於審核權在中央經濟部，縣府原以涉及商業機密為由未公開計畫，此舉引發宜蘭縣液化氣體燃料公會（桶裝瓦斯業者）強烈不滿，抨擊縣府搞「黑箱作業」，傳統與新興產業的利益衝突一觸即發。

為了化解疑慮，縣府內部討論後決定走向公開透明，訂6月3日上午10點在縣府文康中心召開說明會。據了解，雖然欣宜申請的供氣範圍僅限宜蘭市與羅東鎮，但說明會邀請名單卻罕見首度納入五結鄉公所、代表會及在地村長與議員。

關鍵原因就在於儲氣槽地點，欣宜規劃的兩處儲氣槽，一處在宜蘭市工業區，另一處則在五結鄉工業區。地方人士指出，五結鄉不在第一階段的天然氣接管範圍，卻要平白承受儲氣槽的鄰避風險，這種「要承擔風險，卻沒瓦斯可用」矛盾，恐將在說明會上引爆強烈基層反彈。

縣府表示，已要求欣宜天然氣在6月3日當天派員到場，針對整體經營計畫、管線埋設、收費標準及大眾最關心的儲氣槽安全問題進行簡報。縣府強調，歡迎各界到說明會交換意見，屆時將彙整地方民意與初審結果，一併轉請經濟部進行最終審核。

宜蘭 天然氣

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