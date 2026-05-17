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糖尿病患全身癢不停…洗澡再多還是癢 醫：根本問題不是皮膚而是這個

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁說，若皮膚反覆乾癢超過數周，甚至伴隨口渴、多尿、體重下降、疲倦或傷口不易癒合等情形，應盡快檢查血糖。本報資料照片
頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁說，若皮膚反覆乾癢超過數周，甚至伴隨口渴、多尿、體重下降、疲倦或傷口不易癒合等情形，應盡快檢查血糖。本報資料照片

國內罹患糖尿病人數超過200萬，許多患者常出現皮膚瘙癢，令人難受。陳小姐罹患第二型糖尿病多年，近半年出現全身性皮膚搔癢，尤其晚上最嚴重，常常癢到睡不著，雙腿甚至抓到破皮流血。她原本以為只是冬天乾燥，自行擦乳液卻效果有限。經中醫診斷發現，陳小姐除了血糖控制不穩，伴隨口乾、疲倦、失眠與手腳發熱等問題，多為糖尿病控制不佳所發出的警訊

頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁說，不少糖尿病患者明明沒有蚊蟲叮咬，也沒有明顯過敏，卻總是感到皮膚乾癢難耐，許多人以為是天氣乾燥或老化問題，實際上，糖尿病除了影響血糖代謝，也會進一步造成皮膚循環變差、神經敏感與免疫功能下降，容易引發搔癢、乾燥、濕疹、傷口難癒合等問題。若長期忽略，不僅生活品質下降，也可能提高感染風險。

糖尿病為何容易引起皮膚癢，從西醫角度有四大原因，第一、血糖長期偏高時，身體水分容易流失，皮脂分泌減少，使皮膚變得乾燥脆弱。尤其小腿、手臂、背部等部位最容易出現乾癢、脫屑情形。第二、高血糖會影響微血管循環，使皮膚營養供應不足，修復能力下降，因此更容易敏感、發炎與搔癢。

第三、部分糖尿病患者會合併周邊神經病變，除了麻木、刺痛外，也可能出現「神經性搔癢」，即使皮膚外觀看起來正常，仍會感覺非常癢。第四、糖尿病患者較容易出現黴菌感染、濕疹、毛囊炎與細菌感染，這些皮膚問題也會導致明顯搔癢。

宋宛蓁指出，糖尿病屬於「消渴」範疇，患者口渴、皮膚乾燥、搔癢、紅疹常見體質類型，包括陰虛燥熱型、濕熱蘊結型、血虛風燥型、氣滯血瘀型，但糖尿病皮膚癢並非單純「擦藥止癢」即可，重點在於改善體內失衡狀態。中醫師會依患者體質與血糖狀況，若屬陰虛燥熱者，常搭配養陰潤燥藥材；濕熱型則著重清熱除濕；血虛型則加強養血潤膚。

宋宛蓁說，中醫透過整體調理，不僅可改善皮膚癢，也有助減少疲倦、口乾、睡眠差等問題。針灸也可以幫助調節自律神經、促進局部循環，對於因神經病變造成的搔癢、麻木與刺痛感，臨床上也常有不錯效果。中醫有時也會搭配外洗藥浴或外敷方式，幫助減少發炎與不適。不過中醫師也提醒，糖尿病患者皮膚較脆弱，切勿自行使用偏方或過熱藥浴，以免燙傷或刺激皮膚。

除治療外，患者應注意生活習慣。宋宛蓁提醒應注意五大事項：

一、穩定血糖是根本：若血糖長期忽高忽低，皮膚問題就容易反覆發作。因此規律服藥、飲食控制與運動仍是最重要基礎。

二、避免過度洗澡：許多人皮膚癢會頻繁洗熱水澡，但過熱的水反而會帶走皮脂，使乾燥更嚴重。建議水溫不要過高，洗澡時間也不宜太久。

三、加強保濕：洗澡後三分鐘內可擦上保濕乳液，幫助減少水分流失。尤其冬天與冷氣房內更需要加強保濕。

四、避免抓傷皮膚：糖尿病患者傷口修復能力較差，一旦抓破皮膚，容易細菌感染。若真的很癢，可輕拍或冰敷緩解。

五、少吃刺激性食物：油炸、辛辣、甜食與高糖飲料容易助長體內燥熱與發炎，可能讓搔癢更加嚴重。

宋宛蓁也提供茶飲，以改善乾癢體質，「潤燥止癢茶」材料為麥冬3錢、玉竹3錢、黃耆2錢、枸杞2錢，作法是加入1000c.c.熱水悶泡15分鐘即可飲用，功效有助於滋陰潤燥、改善口乾與皮膚乾癢。但民眾若有血糖控制不佳或慢性疾病，建議先由中醫師評估體質後再飲用。

宋宛蓁提醒，若皮膚反覆乾癢超過數周，甚至伴隨口渴、多尿、體重下降、疲倦或傷口不易癒合等情形，應盡快檢查血糖。尤其糖尿病患者若長期抓癢抓到破皮，可能提高蜂窩性組織炎與感染風險，不可輕忽。最後，陳小姐經中藥調理、搭配針灸與飲食調整約兩個月後，夜間搔癢次數明顯下降，皮膚乾裂狀況改善，睡眠品質也逐漸恢復，後續配合規律控制血糖，整體皮膚狀況穩定許多。

糖尿病 中醫 免疫功能

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