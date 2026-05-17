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電鍋黃垢別狂刷！達人「1神物」泡1小時超乾淨：幾乎免刷
生活達人陳映如近日在臉書分享居家清潔技巧，這次主角則是許多人家中常見的「檸檬酸」。她表示，日前上課時特別現場示範如何利用檸檬酸清潔大同電鍋，原本內鍋外部厚厚的水垢與污漬，在浸泡不到1小時後，去污效果就已經非常明顯。
陳映如指出，很多人看到電鍋變黃、卡水垢時，第一反應都是拼命刷洗，但其實這類污漬大多屬於礦物質沉積與水垢問題，只要使用對方法，清潔起來可以輕鬆許多。她也提醒，檸檬酸主要功能是處理水垢與鹼性污漬，並不是「萬用去污劑」，更不建議與漂白水混用。
大同電鍋檸檬酸清潔步驟：
一、加入30公克檸檬酸。
二、外鍋加水至6～7分滿高度。
三、按下開關加熱煮沸後，關掉電源。
四、靜置浸泡2～3小時。
五、倒掉檸檬酸水後，用海綿輕輕清潔去污並重洗乾淨。
事實上，檸檬酸近年早已成為不少家庭的居家清潔好幫手。過去就有網友在臉書社團分享，家中馬桶蓋與連接處出現陳年黃垢，不論怎麼刷都清不掉，結果不少人推薦使用「檸檬酸＋熱水」搭配廚房紙巾濕敷，最後竟成功讓頑垢消失，甚至幾乎不用費力刷洗。
不少網友也分享，檸檬酸對於馬桶出水口、水龍頭、熱水瓶與浴室水垢等問題都相當有效。有人會將檸檬酸溶於熱水後噴灑，再搭配衛生紙濕敷數小時；也有人會結合小蘇打粉使用，透過起泡反應加強清潔效果。由於價格便宜、取得容易，加上氣味相對溫和，逐漸成為許多人家中固定常備的清潔用品之一。
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