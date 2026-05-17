快訊

115會考英語／打破刻板印象！考生：男生買娃娃、候選人表裡不一入題

手機被駭？長輩開啟發票兌獎APP狂跳「裝置遭破解」！內行實測揪真凶

私小戰場／私小報名爆增 家長12年多花200萬也要搶

聽新聞
0:00 / 0:00

台南8旬婦高血鉀命懸一線 新型藥物急救助免洗腎

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
郭綜合醫院腎臟內科主任林孟德表示，相較傳統口服降鉀藥需6至8小時才見效，新型鉀離子結合劑具高選擇性與快速作用優勢，可於約1小時內開始降鉀，有效降低緊急透析風險。圖／郭綜合醫院提供
郭綜合醫院腎臟內科主任林孟德表示，相較傳統口服降鉀藥需6至8小時才見效，新型鉀離子結合劑具高選擇性與快速作用優勢，可於約1小時內開始降鉀，有效降低緊急透析風險。圖／郭綜合醫院提供

台南一名89歲婦人因罹患慢性腎臟病第5期合併心衰竭，日前因腹瀉送急診，檢出血鉀飆至6.7 mmol/L並出現心電圖異常，恐引發致命性心律不整，醫師原建議緊急透析，但患者因年紀較大拒絕，經郭綜合醫院腎臟內科主任林孟德評估，改以新型降血鉀藥物治療，1小時內見效，成功避免洗腎危機。

林孟德指出，高血鉀常見在慢性腎臟病、心衰竭、糖尿病及洗腎患者等，也可能因使用保鉀型利尿劑或RAAS相關藥物增加風險，當血鉀濃度達6.5 mmol/L以上，即屬重度高血鉀，恐引發心律不整甚至心跳驟停，導致猝死。

他提到，臨床上因高血鉀初期症狀不明顯，常見為四肢麻木、刺痛或無力，易被誤認為疲勞而延誤就醫；控制高血鉀需從飲食、監測及藥物三方面著手，建議每天鉀攝取量控制在2000毫克以下，避免高鉀食物與加工品，蔬菜應汆燙降低鉀含量，避免使用低鈉鹽等高鉀替代品。

林孟德說，相較傳統口服降鉀藥需6至8小時才見效，且易影響其他藥物吸收，新型鉀離子結合劑具高選擇性與快速作用優勢，可於約1小時內開始降鉀，48小時內多數患者可達控制目標，有效降低緊急透析風險。

林孟德表示，對需長期使用護心腎藥物的病人而言，新型藥物有助穩定血鉀，兼顧治療與安全。

洗腎 台南 糖尿病

延伸閱讀

卵巢癌病患5成是晚期！ 醫籲：「腹脹、易飽、頻尿」是警訊

養生反傷身？男拒油炸改吃2食物 醫曝肝「整片發白」：指數飆5倍

中醫大名醫遭冒名賣血糖機詐騙！ 院長氣發聲：這不是醫界問題，而是公共安全的問題

已逾8千人服用！血管炎藥在日本造成20死 藥商籲暫停給藥

相關新聞

南投規模5.1地震獨立地震 未來1周有規模4至4.5餘震

中央氣象署發布第115045號地震報告，南投縣埔里鎮今早8時46分發生規模5.1地震，地震深度15.5公里，最大震度4級，並針對南投、彰化、台中發布國家級警報。中央氣象署表示，本起地震為獨立事件，未來3不排除有規模4至4.5餘震。

出國狂走腳踝起紅疹？醫揭「迪士尼皮疹」好發族群 教3招快速緩解

出國旅遊為了吃美食、跑景點，免不了長時間「暴走」行程，可能會造成身體不適。近日就有一名女網友分享，自己去日本玩了9天，回家後發現腳踝上方莫名其妙長出一圈又紅又癢的疹子，讓她相當困擾。貼文曝光後，意外釣出大批有相同經驗的苦主，也有內行網友與醫師解答，這其實是出國旅遊常見的「迪士尼皮疹」，或是因氣候乾燥所引起的壓痕過敏。

北捷文湖線營運穩定末段班？北捷：2036年完成25列新車上線

北市長蔣萬安捷運六線齊發，信義東延段周日初勘結果出爐，不過議員關注台北現有五條已通車捷運故障率，文湖線故障率比其他路線的總和還高，質疑文湖線淪高風險期？北捷回應，目前針對運轉安全、設備穩定及應變處置三面向持續優化，並且分階段汰換文湖線全數76列電聯車，首階段目標於2036年完成25列新車上線及號誌系統切換。

高鐵N700ST新車要來了 邱鎮軍爭取苗栗站第一波增班

台灣高鐵新世代列車N700ST新車的契機，立委邱鎮軍認為苗栗站去年進出人數已經突破264萬人次，3年成長逾兩成，爭取排在第一波增班，行政院長卓榮泰回應將請交通部及台灣高鐵均衡性評估考量。

今非核家園一周年 環團：應團結對抗核電利益集團的反撲

去年的今天，核三廠2號機當天晚上10時系統解聯，核能發電量歸零，台灣正式邁入非核家園。環團表示，今天恰逢非核家園滿一周年，然而賴清德總統於今年3月公開表示，接下來將準備重啟核二、核三，呼籲全體台灣人民正視核電危險、昂貴、遺害萬年的本質，記取車諾比與福島核災的教訓，團結對抗核電利益集團的反撲。

老病患消失一陣子…再見竟在火葬場 醫開棺見熟悉皺紋鼻酸了

一名熟悉的老病患許久沒回診，再見面時，卻已是在火葬場。泌尿外科醫師黃品叡近日分享，一名罹患末期攝護腺癌的阿伯，過去3年固定在門診追蹤，兩人從看報告、聊日常，到阿伯會關心他為何這麼晚下班，早已累積出醫病之間的熟悉與信任。沒想到前陣子他還在想，怎麼好一段時間沒看見對方，後來接到相驗名單時才發現，名單上的名字，竟是這位老病人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。