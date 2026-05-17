台南8旬婦高血鉀命懸一線 新型藥物急救助免洗腎

台南一名89歲婦人因罹患慢性腎臟病第5期合併心衰竭，日前因腹瀉送急診，檢出血鉀飆至6.7 mmol/L並出現心電圖異常，恐引發致命性心律不整，醫師原建議緊急透析，但患者因年紀較大拒絕，經郭綜合醫院腎臟內科主任林孟德評估，改以新型降血鉀藥物治療，1小時內見效，成功避免洗腎危機。

林孟德指出，高血鉀常見在慢性腎臟病、心衰竭、糖尿病及洗腎患者等，也可能因使用保鉀型利尿劑或RAAS相關藥物增加風險，當血鉀濃度達6.5 mmol/L以上，即屬重度高血鉀，恐引發心律不整甚至心跳驟停，導致猝死。

他提到，臨床上因高血鉀初期症狀不明顯，常見為四肢麻木、刺痛或無力，易被誤認為疲勞而延誤就醫；控制高血鉀需從飲食、監測及藥物三方面著手，建議每天鉀攝取量控制在2000毫克以下，避免高鉀食物與加工品，蔬菜應汆燙降低鉀含量，避免使用低鈉鹽等高鉀替代品。

林孟德說，相較傳統口服降鉀藥需6至8小時才見效，且易影響其他藥物吸收，新型鉀離子結合劑具高選擇性與快速作用優勢，可於約1小時內開始降鉀，48小時內多數患者可達控制目標，有效降低緊急透析風險。

林孟德表示，對需長期使用護心腎藥物的病人而言，新型藥物有助穩定血鉀，兼顧治療與安全。