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卵巢癌病患5成是晚期！ 醫籲：「腹脹、易飽、頻尿」是警訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，晚期卵巢癌可透過基因檢測與維持性療法迎來轉機；示意圖。圖／123RF
醫師提醒，晚期卵巢癌可透過基因檢測與維持性療法迎來轉機；示意圖。圖／123RF

衛福部最新公布的國人十大死因統計，卵巢癌位居台灣十大癌症死因第10名，在女性十大癌症死因中則排名第7。因卵巢位於骨盆腔深處，初期症狀不明顯，常被誤認為腸胃不適或泌尿道問題，台中榮總婦女醫學部副部主任兼婦科主任呂建興表示，長期腹脹、易飽、頻尿是警訊，導致5成患者確診時已是晚期。

國內約近5成卵巢癌患者確診時已是第三、四期，而晚期患者即使接受手術與化療，約7成仍會在兩年內復發，且每次復發間隔時間會愈來愈短。呂建興指出，第一期卵巢癌5年存活率可超過9成，但第三、四期患者僅剩約3成，目前治療核心，已從單純消滅癌細胞，轉向「延後復發、延長存活並維持生活品質」。

卵巢癌被喻為婦科癌症的頭號殺手，在所有女性癌症中，比率雖僅占約3%，死亡率卻高居婦科癌症之首。近年精準醫療發展，讓卵巢癌治療出現重大突破，一名孕婦在例行產檢時意外發現卵巢異常腫大，進一步檢查竟確診晚期卵巢癌，癌細胞甚至已轉移至腹腔與淋巴。

呂建興說，經多專科團隊評估，這名孕婦於懷孕中期先進行手術切除部分腫瘤確認診斷，之後以化學治療控制病情；待胎兒發育相對成熟後安排剖腹生產，及完整卵巢癌分期手術。透過HRD基因檢測搭配PARP抑制劑合併療法，病患順利生下孩子，也成功穩定病情，甚至還帶著孩子回診，分享為人母的喜悅。

呂建興指出，過去臨床多著重BRCA基因突變檢測，但僅約2成晚期患者具有BRCA突變。現進一步發現，約5成晚期卵巢癌患者屬HRD陽性，代表可從PARP抑制劑維持性治療中受益。研究顯示，HRD陽性患者若使用PARP抑制劑合併抗血管新生抑制劑，相較單用抗血管新生藥物，可降低近6成疾病惡化風險。

為提升病患治療可近性，衛福部近年已逐步擴大次世代基因定序（NGS）與晚期卵巢癌HRD陽性藥物的健保給付。不過，目前HRD檢測尚未完全納入給付範圍。台灣癌症基金會因此推動「HRD基因檢測補助計畫」，自2022年開辦至今，已有超過3000名患者申請，希望協助病友順利銜接後續精準治療。

呂建興提醒，卵巢癌症狀並不典型，許多女性常將腹脹、頻尿、容易飽足感誤認為腸胃問題而延誤就醫。尤其50歲以上、有乳癌或卵巢癌家族史、帶有遺傳基因突變，或有子宮內膜異位、巧克力囊腫病史的高風險族群，更應定期接受婦科檢查。根據研究，巧克力囊腫患者約有3%可能演變為卵巢癌，不可輕忽。

卵巢癌常見5大警訊

1.持續性腹脹、脹氣

2.有易飽，感稍微吃一點就感到飽足

3.無故的頻尿或尿急

4.下腹部或骨盆腔悶痛

5.腹圍變大或不明原因體重改變

若反覆出現上述症狀超過兩周以上，且找不到腸胃方面的明確原因，應提高警覺並盡速就醫。

衛福部 癌症 卵巢癌

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