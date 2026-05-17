南投今規模5.1地震今年首起 郭鎧紋：位於921地震帶

南投埔里鎮早8時46分發生規模5.1地震，地震深度僅15.5公里，最大震度4級。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，本次地震為南投縣今年首起有感地震，發生原因與921地震一致，且剛好位於921地震帶上，盡管該地區沒有明顯斷層，後續影響仍需觀察。

南投縣埔里鎮今早8時46分發生規模5.1地震，地震深度15.5公里，最大震度4級，並針對南投、彰化、台中發布國家級警報。各地最大震度為南投4級，台中、花蓮、苗栗3級，彰化、雲林、苗栗、宜蘭、新竹縣市、嘉縣、桃園、新北2級，嘉市、台南、台北、澎湖1級。

郭鎧紋說，南投縣近期地震活動很少，今天這起地震為南投縣今年首起有感地震，其發生原因與當年921地震完全一致；921的主震位於集集，餘震往北往南都是沿著東經121度發展，而本起地震位於北緯24度、東經121度，剛好在921地震帶上，盡管該地區無明顯斷層，後續影響仍需觀察。

郭鎧紋指出，全台灣每年500至700個有感地震為正常，今年截至目前僅163個偏少，其中有45起顯著有感地震，14起規模5以上地震，1起規模6以上地震，而南投縣為今年首起有感地震；另外，台中過去地震都較少，今年突然有5起也值得留意。

此外，郭鎧紋也提醒，花蓮的地震已經從平靜期醒來。花蓮平均每個月有逾16起地震，數量偏多，每月12至16起地震為正常，12起以下偏少，而花蓮從2025年7月到今年4月地震都顯著偏少，5月截至目前共7個，預估將趨於正常。

全台灣每年500至700個有感地震為正常，今年截至目前僅163個偏少。圖／郭鎧紋提供

全台灣每年500至700個有感地震為正常，今年截至目前僅163個偏少。圖／郭鎧紋提供